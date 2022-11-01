台北榮民總醫院玉里分院秋季養生換季飲食「焗烤栗子南瓜盅」，第一步，先將栗子南瓜蒸熟再挖掉籽仁備用。（台北榮民總醫院玉里分院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台北榮民總醫院玉里分院秋季養生換季飲食「焗烤栗子南瓜盅」，第二步，將欲放入栗子南瓜的食材放入炒鍋炒熟。（台北榮民總醫院玉里分院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台北榮民總醫院玉里分院秋季養生換季飲食「焗烤栗子南瓜盅」，第三步，將欲放入栗子南瓜的食材放入炒鍋炒熟後，再裝進已蒸熟的栗子南瓜中，並於上方撒上乳酪絲，最後再放入預熱好的烤箱。（台北榮民總醫院玉里分院提供／羅亦晽花蓮傳真）

時序入秋，早晚涼意愈發明顯，除衣物換季，飲食也必須跟著調整，因此，台北榮民總醫院玉里分院設計一道健康、美味又能兼顧的秋季養生換季飲食「焗烤栗子南瓜盅」，不僅大小朋友都愛吃，還實踐「我的餐盤」均衡飲食原則，攝取富含各式微量營養素與植化素的高纖健康飲食。

玉榮分院表示，目前國人飲食內容，主食類食物幾乎都有達到衛福部建議攝取量，但卻攝取太多精製化主食或澱粉類食物，不僅吃不到未精製全穀的營養成分，還容易吃進過多的熱量，長期下來可能造成肥胖和相關各種慢性疾病，對身體健康的影響不可不慎。

於是，玉榮分院營養師林芷筠依照衛福部國健署「我的餐盤」均衡飲食建議，利用未精緻化的當季食材栗子南瓜，加上五穀飯、菇類、青花菜、洋蔥、紅椒與毛豆等蔬菜，及些許肉類，設計一道「焗烤栗子南瓜盅」，讓大小朋友能在秋季補足所需的營養。

林芷筠說，五穀飯及南瓜除富含膳食纖維，南瓜更是豐富植化素的寶藏食物，所含的植化素都是抗氧化防癌的厲害角色，且南瓜是相當好的維生素A來源，200公克的南瓜所含的維生素A就超過每日建議攝取量，且其所含的玉米黃素與葉黃素，能預防黃斑部退化及白內障的發生，讓極度依賴3C產品的現代人能保有健康視力。

另，南瓜盅內所盛放的菇類、青花菜、洋蔥與紅椒等蔬菜，豐富的植化素可提供身體對抗外來的有害物質，達到調整體質、提升身體抵抗力的效果，而毛豆、乳酪絲及肉類，皆是優質蛋白質食物來源，且毛豆還可額外提供膳食纖維、異黃酮，降低心血管疾病與骨質疏鬆的風險。

林芷筠分享「焗烤例子南瓜盅」的食材及作法，食材包含鴻禧菇20公克、雪白菇20公克、青花菜30公克、洋蔥20公克、紅椒10公克、栗子南瓜一個、五穀飯40克、臘肉或火腿 20公克、毛豆10公克、乳酪絲10公克、黑胡椒粒少許、鹽適量。

作法則是，先將栗子南瓜蒸熟再挖掉籽仁、煮半杯五穀米飯、將毛豆粒洗淨、臘肉或火腿切小片、青花菜洗淨切小朵、鴻禧菇雪白菇剝開、洋蔥與紅椒切小丁備用。

將煎鍋熱鍋後放入臘肉片煸出油脂，放入洋蔥炒香，再放入毛豆粒、青花菜、菇類及紅椒，一起拌炒至熟備用，若喜歡奶香者，亦可在此時加入鮮奶，隨後再將上述食材裝入已蒸熟的栗子南瓜中，撒上乳酪絲，放入預熱好的烤箱，以上火200度及下火180度烤5分鐘即可，若使用氣炸鍋者，則設定190度，5分鐘即能上菜。