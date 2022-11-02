搶攻西洋感恩節商機，台北晶華酒店11月10日起將推出一系列餐飲以及住房專案，內容包括有鬆脆酥皮包覆頂級菲力的「英式威靈頓牛排」、重達六公斤的傳統「美式爐烤火雞」與體型嬌小汁多肉嫩的「法式嫩烤春雞」，今年更全新推出外皮香酥肉質細緻的「德國脆皮豬腳」，共計有四款適合闔家享用熟食禮籃。點心房也準備了南瓜派、胡桃派等應景甜品，經典蛋酒、蘋果白蘭地沙瓦與香料熱紅酒等節慶飲品也將於二樓上庭酒廊登場。客房則推出「感恩美食歡聚假期」，四人同行、每房9,800元起，房客可於房內享用春雞搭配豬腳組成的感恩節大餐。11月30日前預購熟食禮籃、應景甜品另可享9折優惠。

廣受饕客喜愛的「威靈頓牛排」是嚴選重約1公斤的美國頂級菲力，撒上適量海鹽及胡椒後置於鐵板上香煎上色，接著均勻抹上經過熱鍋拌炒的蘑菇泥，外層包裹以無鹽奶油、麵粉、糖製成的酥皮，最後於表面刷上蛋黃液，送入烤箱以190度高溫烘烤約35分鐘至表面呈現金黃酥脆的誘人光澤即可。豐富的「英式威靈頓牛排」禮籃內附有主廚自製的招牌手工芥末籽醬與波特酒醬，搭配香濃可口的蘑菇栗子、松露薯泥、以及鮮綠時蔬藜麥沙拉三款豐美配菜，每份7,800元，可供四人享用。

於德國啤酒節大受好評的「德國脆皮豬腳」此次也加入禮籃選項，主廚精選台灣黑豬豬腳部位，以滾水煮熟後撈起並去除雜質，再與月桂葉、杜松、胡椒、洋蔥等調料一同以大火熬煮兩個小時，接著放入烤箱慢烤約一個半小時慢慢逼出油脂，金黃的表皮內裏飽滿肉汁，切開後香氣四溢，食用時搭配加入洋蔥、黑胡椒、月桂葉一同炒香而成的自製酸菜，造就油香且不膩口的地道滋味，禮籃內附有松露薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉兩款配菜，每份1,980元。

晶華的感恩節外帶餐另有年年熱賣的「美式爐烤火雞」，每份4,800元。針對小家庭所推出「法式嫩烤春雞」每份1,880元，禮籃附贈手工醬汁、松露薯泥以及鮮綠時蔬藜麥沙拉等豐美配菜。

台北晶華並針對感恩節推出琳瑯滿目的烘焙糕點，包括最經典的「南瓜派」與「胡桃派」，前者是以杏仁粉、麵粉、雞蛋烘焙而成的香脆派皮為底，內餡則是香滑的南瓜慕斯，烘烤完成後點綴上奶油香緹以及金箔，是感恩節最佳佐味甜品。胡桃派則是將紅糖、楓糖漿、奶油及少許鹽倒入鍋內以小火加熱，加熱時需不斷攪拌直到呈現深褐色澤，接著悉心拌入蛋、萊姆酒及香草精續煮後填入餅皮進行烘烤，最上層則平鋪上放射狀的胡桃，完成兼具口感與香氣的節慶甜品，上述商品每款八吋、南瓜派售價780元，胡桃派售價980元。

值得一提的還有晶華酒店二樓上庭酒廊推出的四款充滿濃厚節慶氛圍的酒精飲品，以蘋果、柳橙、肉桂等食材，分別注入琴酒、白蘭地、紅酒調製，包含經典蛋酒、蘋果白蘭地沙瓦、桑格利亞調酒、與感恩香料熱紅酒，款款馥郁芬芳、交織出充滿溫馨的微醺情調，每杯480元起。此外，位於一樓的柏麗廳在感恩節（11月24日）當日除於餐檯上供應特製的火雞料理外，現場亦加碼提供火雞現切服務，佐以主廚手工製作的蔓越莓醬與波特酒醬，以加料不加價的方式服務饕客，價格午餐1,480元、晚餐1,580元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！