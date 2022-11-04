以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業NetApp宣布推出NetApp BlueXP，一個橫跨地端與雲端環境的統一控制平台，提供簡易使用的混合式多雲資料儲存與服務體驗。

即使是在現今充滿不確定性的時代中，大多數的企業組織為加速數位化轉型與推動成長，仍在嘗試轉移至混合式多雲環境。但是，在管理這些不同數位環境時，企業面臨的艱鉅挑戰與低效率阻礙了創新的發展。NetApp正帶領業界透過全新BlueXP進行「雲端進化」，於地端及公有雲間進行關鍵性服務運作的精簡化與自動化，協助企業推動商業影響及改善客戶體驗。

NetApp BlueXP讓使用者能管理更廣泛的混合式多雲資料資產，包括位於地端的統一資料儲存及公有雲提供者的第一方原生儲存。BlueXP提供由AIOps推動之簡易且強大的使用體驗，整合廣泛的資料服務功能，以部署、自動化、管理、保護、治理與最佳化企業資料、基礎設施以及支持它們的業務流程，同時具備現代雲端環境中不可缺的彈性消費選項。

NetApp執行長George Kurian表示，隨著BlueXP的推出，NetApp具有獨特的優勢可以通過基礎架構、應用程式和資料這些真正的資產，協助企業充份發揮雲端的優點。透過採用進化雲的方案，客戶可以將雲端融合到其架構和營運中，消除複雜性並提高創新速度，從而快速實現關鍵業務成果。