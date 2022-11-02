為提供消費者優質的咖啡體驗，麥當勞McCafe'推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，採用嘉義阿里山絕佳自然環境栽種的咖啡豆，經水洗處理，咖啡口感乾淨順口，更是台灣本產、也是目前全台唯一通過「雨林聯盟認證」（Rainforest Alliance Certified）的咖啡豆，搭配中度烘焙技術，保留咖啡豆天然醇香的特性，可品嚐到李子明亮的果香，尾韻帶有烏龍茶甜甘，11月9日起全台麥當勞McCafe'限量上市。

「阿里山雲霧單品咖啡」11月9日限量上市，購買冷/熱飲咖啡，每杯送一個單品杯墊。「阿里山雲霧單品咖啡」在麥當勞餐廳/得來速/歡樂送購買，單杯120元。「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券優惠價90元，限量供應。

為符合消費者對優質咖啡的期待，除了風味、口感之外，麥當勞也希望是一杯友善環境的好咖啡。麥當勞採購/物流管理部資深協理林士文表示，麥當勞攜手阿里山咖啡莊園「優遊吧斯」，栽種出台灣目前唯一符合國際環保組織雨林聯盟認證的咖啡豆，進一步推動台灣咖啡與國際接軌，透過永續的耕作方式，減少環境污染及碳排放量，從源頭落實負責任的採購，也象徵麥當勞與台灣農民，以具體行動支持森林生態永續發展。

農委會肯定麥當勞協助「優遊吧斯」，讓阿里山咖啡通過雨林聯盟認證，走上國際舞台的用心與努力。從一杯本產雨林聯盟咖啡開始，透過保護環境、保障農民，並與在地共好，帶動阿里山鄒族青年留鄉、創造更多就業機會，讓台灣咖啡更加友善。11月9日起，消費者走進麥當勞餐廳，不只能品嚐到「阿里山雲霧單品咖啡」的細緻甘醇，還能與麥當勞一起守護環境。

McCafe'全新「阿里山雲霧單品咖啡」來自嘉義「優遊吧斯」鄒族文化部落，地處北緯23.5度的阿里山終年雲霧繚繞，海拔1,200-1,600公尺高山，是孕育咖啡豆的最佳環境，日夜溫差大讓咖啡豆的風味堆疊，並由山泉孕育、純手工採收的阿拉比卡豆，更是「阿里山雲霧單品咖啡」好喝的秘訣之一。

麥當勞自2019年起，就已在McCafe'陸續採用來自巴西、哥倫比亞、宏都拉斯三大優質產區的雨林聯盟認證咖啡豆，不採購破壞雨林及不當農業開墾耕地所種植的作物，目前100%全面使用。而全新推出、限量供應的「阿里山雲霧單品咖啡」，則是台灣目前唯一本土種植咖啡豆取得雨林聯盟認證，進一步展現麥當勞支持在地共好的用心。

「優遊吧斯」董事長鄭虞坪分享認證過程的小故事，他說，原先以為認證不難取得，過程中才發現「數據化」很困難，早年種植咖啡多憑藉咖啡農自身經驗判斷，在雨林聯盟認證規範下，從田間管理、肥料控管，到咖啡豆發酵時溫度與汙水排放，都必須規格化紀錄，並且符合友善農民的種植環境，連廁所的距離都要計算；今年在疫情下，評審透過視訊一步步檢視栽種環境並訪談員工，確保咖啡品質在最佳狀態才通過認證。

林士文表示，台灣麥當勞支持本土農業，「優遊吧斯」從公司治理、照顧員工到食材品質等都經過嚴格把關，與麥當勞把關食材的理念相同；為能讓台灣農業走上國際舞台，麥當勞進一步協助「優遊吧斯」取得雨林聯盟認證，催生出台灣本產唯一通過雨林聯盟認證的咖啡豆，透過可持續性、科學數據化等方式，確保每顆咖啡豆都經得起檢驗，是在地共榮的新里程碑。

想做出一杯香醇的單品咖啡，烘焙也是決定風味的重要關鍵。「阿里山雲霧單品咖啡」與日本UCC專業職人合作，從生豆開始至烘焙完成，由2位咖啡品評師（Cup Taster）雙重品管、評測，嚴格把關所有製程，確保咖啡風味一致。

McCafe'「阿里山雲霧單品咖啡」採契作方式與優遊吧斯合作，帶動鄒族青年留鄉發展。由於偏鄉部落教育環境不盡完善，優遊吧斯莊園總監羅力雄說，當年在外地讀書，許多人畢業後就選擇留在都市工作，他為了不荒廢從祖先繼承的土地，回到部落開啟栽種咖啡之旅；隨著麥當勞採購雨林聯盟認證的「阿里山雲霧單品咖啡」，不僅促進產區更加團結，也帶動部落走上國際舞台，為青年點燃希望之火。

台灣麥當勞支持在地農業，採用總量60％以上的在地蔬果，包括水果袋、台灣鮮榨柳丁汁、金黃地瓜條等，再加上全新限量上市的「阿里山雲霧單品咖啡」，均嚴選台灣在地優質農產品，希望消費者吃得美味又安心。並特別於11月2日至11月16日，透過「麥當勞小學堂- 在地農產篇」舉辦線上問答活動，全數答對者有機會獲得以咖啡渣製成的「McCafe'咖啡紗零錢包」，麥當勞歡迎粉絲一起溯源同樂。