國內預拌混凝土龍頭廠國產建材（2504）7日指出，與加拿大CarbonCure合作，運用該公司碳儲存技術的示範性運轉計畫已落實，並在汐止廠建置台灣首座的運轉廠。

Carboncure的技術是將回收的二氧化碳引入新鮮混凝土中，製成減少碳足跡的建築材料。此項碳儲存技術，減碳的同時也不影響材料原本的性能及應用。一旦注入，二氧化碳會經歷礦化過程並永久嵌入。

國產是在2021年10月與加拿大廠商CarbonCure Technologies Inc.合作，導入全台首創碳礦化的混凝土創新科技。

國產表示，CarbonCure 致力於以化學方式，將從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。該科技工藝不僅提高了混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，同時減少混凝土的碳足跡。預估與CarbonCure的合作，可望應用在國產建材的混凝土生產中，每一立方米的混凝土可望減碳達17公斤。

與CarbonCure合作後，國產指出，初期將在國產汐止廠與台南廠推動實施，預計兩年內將推動到國產的全台28座混凝土廠中的21座，預計該突破性的二氧化碳回收技術，屆時每年將可為國產建材回收相當可觀的二氧化碳。同時透過這項合作，國產將成為CarbonCure進入東亞市場的重要合作伙伴。