營養午餐常見菜色京醬肉絲的「京醬」究竟是什麼？灃食公益飲食文化教育基金會推出「灃食主廚到我家」活動，透過灃食主廚入校一日的機會，傳授校園廚房菜色的料理心法，也提供相關教材助學童學習飲食知識。

灃食教育基金會深入校園推動「營養5餐」計畫，提升校園飲食素養，全台目前有14間示範學校，透過導入餐食、知識、空間等模組執行，透過創意與積極方式扎根飲食教育。

灃食教育基金會今年推出全新企畫「灃食主廚到我家」，以豐富的經驗整理出24道如洋蔥炒蛋、海帶芽味噌湯等經典營養午餐食譜，前進其他校園廚房，協助提升學童對營養午餐的美味記憶。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，報名的學校可從24道料理中自選5道菜色，灃食顧問主廚林奕成將免費入校指導如何掌握食材特性，用最簡單、快速的方式料理出大份量的美味營養餐食；此外，也提供九套飲食寶典和延伸的閱讀教材，讓老師能簡單講解「京醬」究竟為何等等的飲食知識，幫助孩子攝取營養與美味外更能輕鬆學習。

「灃食主廚到我家」活動，透過一日活動把營養午餐變得不一樣，開啟飲食教育的全新想像！即日起報名至11月11日止，活動詳情可見灃食營養5餐飲食資源網。