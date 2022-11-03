花蓮門諾醫院推廣「麥得飲食」，邀請營養師向院內同仁說明其飲食原則及製作簡單飯糰。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院推廣「麥得飲食」，邀請營養師向教院內同仁利用其飲食原則製作簡單飯糰。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣邁入高齡化社會，失智症長者人數隨增加，花蓮門諾醫院日前邀請營養師向院內同仁說明結合地中海和得舒飲食的「麥得飲食」，藉高纖維、抗氧化食物，來預防失智。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣邁入高齡化社會，失智症長者人數隨增加，花蓮門諾醫院日前邀請營養師向院內同仁說明結合地中海和得舒飲食的「麥得飲食」，藉高纖維、抗氧化食物，預防失智，盼能透過醫護將其飲食方法推廣至每個家庭，共同為預防失智症及維護身體健康努力。

門諾醫院營養師鍾慧珍表示，麥得飲食結合地中海和得舒飲食，又稱「心智飲食」，其原則主要是以高纖維質、抗氧化食物為主，如黑木耳、紅蘿蔔及深綠色蔬菜等，這些食物不僅含豐富的葉酸、維生素、茄紅素與紅蘿蔔素，還有抑制發炎、抗氧化等功效，經研究證實對失智症的預防也有良好的效果。因此，麥得飲食不僅可預防失智症，還能降低罹患慢性病風險、延緩飢餓及穩定血糖，甚至可達到瘦身效果。

鍾慧珍坦言，很多人以為麥得飲食很麻煩，但其實很多食材都是隨手可得，如以紫米加白米飯為基底，鋪上荷包蛋、水煮鮪魚、番茄與起司片，再放些生菜、紅蘿蔔、黑木耳及小黃瓜，營養豐富的麥得飯糰便可輕鬆完成，不僅吃起來有飽足感，還有可補充豐富的纖維質與蛋白質。

門諾醫院為推廣麥得飲食，昨舉辦麥得飲食飯糰DIY活動，邀集院內同仁一起動手做飯糰。活動策畫人陳茜如說，民以食為天，如何吃得飽又能兼顧健康，是現代人須重視的課題，尤其面對高齡化社會，避免失智等老化疾病提早報到，正確的飲食觀念更需要大家的推廣，期盼透過這場活動，讓身為醫療單位的同仁都成為健康飲食小尖兵，將正確的飲食概念推廣至家庭及朋友。

門諾醫院同仁們在現場，依營養師的示範，陸陸續續完成健康美味的麥得飲食飯糰，其中，參與活動的志工林阿姨說，參加活動後，僅對失智症有更深入的了解外，更沒想到麥得飲食有這麼多好處，回去後要分享給家人，並告訴社區阿嬤們，共同為預防失智症及維護身體健康而努力。

門諾醫院強調，預防腦部退化、避免失智的發生，運動及飲食都相當重要，若家中有年長者，不妨可嘗試麥得飲食，並遵循多吃深色蔬菜、多吃堅果少吃肉、以白肉取代紅肉、盡量使用橄欖油、一周至少吃魚一次、多吃莓果、每天小酌一杯紅酒等麥得飲食原則，不僅可以防失智，也能維持身體健康。