搶攻感恩節及聖誕佳節商機，摩斯漢堡今年度以MOS美味派對為主軸攜手三麗鷗聯名合作於 11月4日推出一系列「Hello Kitty」與「蛋黃哥」系列商品，含餐點「日出壽喜燒雙牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「蛋黃哥照燒嫩雞堡」及可愛實用的聯名商品，凡消費指定商品最低79元就能加購派對風格相關聯名商品，包括商品包裝都帶有可愛的三麗鷗明星，廣邀消費者來摩斯漢堡與最夯的明星們一起派對歡慶歲末佳節。

摩斯限量販售的「蛋黃哥照燒嫩雞堡」售價75元，以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情，再將國產雞胸肉沾上經典蜜烤醬，與煎蛋一同夾入饅頭，品嘗時帶有淡淡的奶香味，配上口感層次豐富的餡料，凸顯出獨特的照燒風味。

濃濃日式風味的「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」售價115元，採用洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻…等食材拌炒，再加入柴魚昆布高湯與醬油為基底特製的日式壽喜燒醬調味，並以摩斯經典燒肉片與多汁牛肉排，搭配水煮蛋及青生菜，層層堆疊在熱騰騰的超級大麥米飯上，增添豐富口感層次。喜歡牛肉及麵包的民眾另可選擇「日出壽喜燒雙牛堡」售價105元，嚴選優質牛肉製成美味餡料，經鐵板高溫拌炒引出香味後，與壽喜燒時蔬、水煮蛋、及青生菜一起夾入漢堡麵包作餡。

除了季節限定的美味餐點別有新意，摩斯漢堡以MOS美味派對為主軸，與三麗鷗合作推出的MOS派對活動聯名商品將於2022年11月4日起開始販售，凡消費任一米漢堡套餐，即享199元加價購「MOS美味派對餐具組」、299元加價購「MOS美味派對馬克杯」、499元加價購「MOS美味派對保溫杯」、499元加價購「MOS美味派對琺瑯盤」與599元加價購「MOS美味派對摺疊餐盒組」。為感謝長期支持摩斯漢堡的會員，摩斯並特別推出會員專屬周邊商品，會員來店憑消費累積金點再加價199元，就能把極限量3,000份的「MOS美味派對年曆巾」帶回家。同時，摩斯卡也推出限量「MOS美味派對」款式，消費者可得把握機會趕緊收藏。

除購買米漢堡套餐，品味咖啡也能收藏三麗鷗明星。自11月4日起，凡至摩斯漢堡購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以79元加購「MOS美味派對咖啡帆布袋」，或499元加購「MOS Cafe 派對組」（11月15日上市）。「MOS Cafe 派對組」內含MOS美味派對馬克杯1個、MOS美味派對杯蓋1款、MOS美味派對咖啡帆布袋1個、及濾泡式咖啡2包。摩斯漢堡提醒，所有聯名商品數量有限、售完為止。

搭配三麗鷗聯名活動，MOS Order App也同步推出「安心取溫馨送」搶先購優惠，11月1日至11月7日止，凡MOS會員於MOS Order App「安心取溫馨送」購買「蛋黃哥照燒嫩雞堡套餐」乙組，享優惠價111元；「日出壽喜燒雙牛珍珠堡及大杯冰紅茶」乙組，享優惠價119元；「椪糖雲朵拿鐵咖啡2杯」乙組，售價160元，再加贈MOS美味派對咖啡帆布袋1個，各項商品組合限量1,000組。

時序邁入冬天，隨之而來的感恩節與聖誕節為街道妝點上滿滿節慶氛圍，11月4日至12月31日止，摩斯漢堡也推出眾多應景「MOS美味派對」禮品組合含台灣米夾心餅可可粉組，原價408元，優惠價250元、池上米餅2入組，原價339元，優惠價250元。凡來店消費任一「MOS美味派對」禮品組合，即附MOS美味派對禮品袋乙個。