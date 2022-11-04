「阿伯，早安，今天很有活力喔，幫你量體溫，36.5度正常，讚！」，原本擔任安心即時上工的阿美，如願變身為愛心照顧服務員，成為高雄市政府社會局仁愛之家一份子。

在高雄市政府社會局仁愛之家擔任安心即時上工的阿美，在工作期間看見仁愛之家照顧團隊在面對疫情的艱難時刻，時時刻刻都以照顧好每一位長輩為己任的態度，而深受感動，進而決定加入仁愛之家照顧服務員行列。

阿美經過參加照顧服務員課程，並取得照顧服務員技術士證檢定專業證照後，終於如願於今年11月正式投入照顧服務的行列。

阿美說，會決定加入仁愛之家這個大家庭，主要是看到仁愛之家的照顧團隊對長輩的付出和用心，在她參加政府的安心即時上工計畫，來到高雄市政府社會局仁愛之家後，沒多久台灣的疫情便開始變得更加嚴峻。

相對於機構外的疫情，仁愛之家內的疫情卻一直控制得宜，僅有零星個案且皆能使其不擴散，阿美看到仁愛之家的照顧團隊，不論是主任、社工、護理人員或照顧服務員，用心努力的照顧好每一位長輩，在仁愛之家內能安心的生活，便決定讓自己也能夠成為團隊的一份子，投入仁愛之家的照顧服務工作。

「阿伯，手伸出來，我來幫你量血壓。」、「阿嬤，今天的餐點肉比較大塊，我幫你拿剪刀剪小塊一點。」、「阿嬤，怎麼了嗎？我看你好像不太開心，要不要和我聊聊。」藉由溫暖和藹的語氣，從一早的體溫與血壓測量，到中午用餐時段協助將食物剪小剪碎，以及關懷長輩情緒等日常工作，讓長輩感受到照顧服務員阿美對他們的關懷及照顧。

仁愛之家主任歐美玉表示，仁愛之家作為一個小社區大家庭，不只歡迎符合入住資格的高雄市民申請入住本家，對於有心從事照顧服務工作的民眾，也期待能成為仁愛之家服務團隊的一份子，並藉由服務長輩的過程，體現照顧工作對自己、對長輩以及對社會的價值。