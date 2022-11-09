「高雄市促進產業發展獎補助優惠措施」可減輕投資廠商初期資金壓力，成為高雄招商助攻利器。高雄市經發局9日指出，高雄市長陳其邁上任後累計招商投資近6,000億元，申請促產補助企業數創新高，2021年迄今已有40件申請，估計帶動投資489億元，創造逾8700個工作機會，與2019至2020年60億元投資額相較成長逾8倍。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄成立投資高雄事務所提供單一窗口服務，疫情下仍高效推動仁武及楠梓產業園區、橋科及亞灣5G AIoT等四大園區開發，加速南部半導體S廊帶成形。

為此促產補助預算加倍提高至2億元，成功吸引德商默克、日商華爾卡、新加坡商英特格、穎崴等半導體關鍵大廠進駐。廖泰翔指出，以促產補助帶動廠商進駐投資額換算，2021年每一元促產補助創造的投資金額，與2013至2020年平均創造投資額相較成長近2倍，顯見促產補助發揮效益，今年可望再創新高。

高雄市經發局說明，促產獎補助明定只要是策略性產業，投資金額達新台幣3,000萬元以上即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等補助，其中半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等7大重點發展產業今年再降低門檻，新增投資達1,000萬元以上或新聘本國勞工10人以上即可申請。

其中薪資補助部分，每人每年最多補貼18萬元，7大重點產業最高補助100人，新聘碩士以上高階研發人力再額外補助100人。(記者張雅雲/高雄報導)