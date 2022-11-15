苗栗縣通霄鎮五北里15日上午8點多，發生一起木造房屋火警事故，消防局接獲通報後趕往救援，火災現場火勢猛烈、濃煙密布，所幸在消防人員即時控制住火勢，也沒有人員傷亡。

苗栗縣消防局獲報後，出動5輛消防車、9名消防人員，到達現場時，該木造房屋全面燃燒，燃燒面積約200平方公尺，所幸沒有人員受困，在消防人員布水線灌救後，火勢在早上9點19分控制住，目前進行殘火處理，詳細起火原因有待調查。