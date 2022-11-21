無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦20日在臉書表示，「沒有大咖加持的選前黃金周，我選擇跑完行程跟夥伴們一起吃火鍋。」一起打贏苗栗這一仗，下架民進黨，只剩五天！

鍾東錦說，沒有激情，沒有重量級政治明星，我們默默地按照既定行程，逐一完成各鄉鎮的造勢晚會，會後，大家互相加油打氣，向倒數五天邁進。這一場選戰即將走到精采大結局，一路走來的夥伴們，我們不僅面對了外來的龐大壓力，也偶有內部團隊意見激盪的交流，但總能在不斷磨合與學習的過程中，找到彼此的共通點，繼續朝目標前進。

鍾東錦直言，如今剩下五天，我們即將完成「選到底，選到贏」的諾言，向那些嘲諷、攻擊、抹黑我們的對手，證明我們可以，證明我們不會畏懼，證明我們，言出必行。

鍾東錦表示，接下來我們將進行幾天的車隊拜票，沿途若叨擾到各位鄉親、影響到各地交通的地方，東錦在這邊先向各位致歉，還請各位鄉親多多包涵。若有鄉親主動隨行，請配合交通指揮，行經文教區或醫療院所時車速放慢，垃圾隨車帶走，感謝您的熱情參與，謝謝，謝謝。

鍾東錦強調，一起打贏苗栗這一仗，下架民進黨，只剩五天！