「高雄市示範型電動公車首航發表會」15日舉行，此次有68輛示範型電動公車加入營運，再加計一般型計畫的48輛，高雄市電動公車數量，將從201輛擴增至317輛，高雄市電動公車總數972輛的佔比，也將從10月底的20.7％，大幅提升至32.6％，繼續維持「全國第一」比率。

交通部次長陳彥伯、高雄副市長林欽榮、公路總局陳文瑞局長、路政司林福山司長、電動公車產業代表、以及高雄客運業界代表，15日共同參與「高雄市示範型電動公車首航發表會」。

林欽榮指出，此次共有68輛示範型電動公車加入營運，再加計一般型計畫的48輛，高雄市電動公車數量，將從201輛擴增至317輛，高雄市電動公車總數972輛的佔比，也將從10月底的20.7％，大幅提升至32.6％，繼續維持「全國第一」比率。

他說，高雄擁有捷運系統，在陳其邁市長的高雄捷運4線齊發實施進度之下，預計119年完工後，營運路線將由現行61.8公里長度，將增加捷運里程數達到114.3公里；且由現行69處車站，增加至114站數。

除此之外，公車、渡輪、Youbike2.0公共自行車、共享電動機車等，是目前全國最多元運具的城市，林欽榮感謝交通部選擇高雄市，作為舉辦電動公車示範計畫發表會的標竿城市，以及經濟部、環保署與各相關單位的支持，高雄願意領跑，率先透過2030年的「公車及公務車全面電動化」，加速實現「運具智慧電動化」。

林欽榮指出，為了貫徹2030年所有的公車以及公務車，都需要達到全面電動綠能化的目標，現行高雄公車路線已有14條是以電動公車營運，未來68輛示範型電動公車，將於90民族幹線、168東、168西等市區路線為民服務，擴增全電動公車路線至22條，並增加低地板、無障礙公車服務路線至32條，達到高品質的交通運輸服務，同時用實際行動支持減碳。

他說，高市府除積極輔導公車業者爭取中央補助，以新式電動公車汰換老舊柴油公車，同時加碼調高電動公車營運虧損補貼，並將提供購買在地生產電動公車，每輛可享150萬元購車補助等優惠，藉此扶植於高雄設廠的電動公車產業鏈，在高雄深根發展，鼓勵電動車產業落地高雄。

此外，高市府關注電動車的智慧整合運用發展，已經與交通部合作，於橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，結合智慧共桿產業聯盟，提供車聯網技術及產品驗證、服務試驗場域，吸引更多關聯產業進駐，讓高雄成為電動車發展的智慧城市示範場域。

林欽榮表示，「運具智慧電動化」將是城市的綠色未來，市民的日常生活，就能有更多體驗，為90民族幹線優先以示範型電動公車服務，自12月1日至12月31日止，凡搭乘90民族幹線，掃QR Code乘車碼均可免費搭乘；另為鼓勵民眾多使用大眾運具，高市府交通局也準備客製化精美禮物抽獎，搭乘次數越多，越有機會抽中，並感受綠色運具的便捷。