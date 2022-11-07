昨(6日)是「中央地方作伙拚，民主台灣大步走」屏東縣的政績說明會，民進黨屏東縣長候選人周春米在臉書特別感謝行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，還有金牌主持人蘇巧慧、李昆澤委員，特地南下為屏東加油打氣！這讓她非常有信心，力拚屏東第一個女縣長。

周春米指出，真的非常感謝到場的鄉親，滿滿的人，眾志成城，屏東隊這次一定會贏！能夠參選屏東縣長是非常榮幸的一件事！且延續安居樂業的責任，自己當仁不讓，在民進黨2016全面執政、七年前擔任不分區立委時，潘孟安縣長就交代她一定要顧好醫療、交通。而現在11月屏東榮總醫院就要開幕了，醫療平權我們照顧到了！

不只如此，周春米談到，高鐵南延也已經拍板定案，交通平權我們也爭取到了！高鐵站周邊也規劃要打造屏東科學園區，招商籌備處已經掛牌開始招商，明年四月就要開始施工，兩項大建設緊緊綁在一起，屏東真的不一樣了。

物產豐饒的屏東，農漁畜牧業發達，產值也是名列前茅，周春米指出，這幾年一起推動了農民退休金、職業災害保險，面對未來極端氣候的影響，也超前部署，未來在地就能將新鮮美味送到全世界的餐桌，也可以穩定農民收入。未來，屏東有更多產業進來，醫療、交通平權逐步到位，讓更多年輕人可以回來就業安居！未來，也會設立長照處照顧好長輩，讓年輕人安心出外打拚，一起讓屏東繼續向前。