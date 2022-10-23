「第57屆金鐘獎」戲劇類頒獎典禮，22日晚間於國父紀念館圓滿落幕，典禮主持人由曾寶儀獨挑大樑，開場和網紅阿翰大玩「九天玄女哏」，嗨爆現場氣氛，此外，典禮也有滿滿的洋蔥，曾寶儀中途串場時，無預警點名「最大遺珠」演員夏靖庭，引起全場鼓掌，本人也起身鞠躬致意，線上的觀眾看得無不感動。

曾寶儀在主持典禮串場時，現身入圍者的觀眾席，眼眶泛淚透露：「今天有一位前輩演了37年的戲，雖然他今天沒有入圍，但我想要特別提出來，夏靖庭，夏哥，他是我心中的遺珠」，曾寶儀接著稱讚對方，在5部熱門戲劇《斯卡羅》、《俗女養成記2》、《逆局》、《國際橋牌社2》、《茶金》，皆有夏靖庭的敬業參演身影。

曾寶儀點出夏靖庭敬業演戲37年。(圖/三立)

接著曾寶儀還感性透露，夏靖庭已用專業證明「只要是好演員就沒有小角色，謝謝夏哥」，話才說完，夏靖庭第一時間起身敬禮，現場則以激動鼓掌聲回應，滿滿洋蔥的畫面，讓正在收看直播的觀眾，大讚曾寶儀的引言說得動容，令夏靖庭多年耕耘戲劇的努力因而被看見，也期待他未來能真正站上金鐘獎的頒獎舞台。

夏靖庭對全場的觀眾深深鞠躬。(圖/三立）

第57屆金鐘獎是首度拆成節目和戲劇，已於21、22日在國父紀念館圓滿落幕，節目和戲劇皆出現超時，典禮超過36分鐘，戲劇則超時59分鐘，然而曾寶儀專業的主持表現，觀眾認為替典禮的厚度增色不少，「阿寶的主持功力超強，中間介紹夏靖庭很溫暖」、「態度誠懇，談吐得體，有內容有深度」、「恭喜大家明年再見」。