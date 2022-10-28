今年金鐘「綜藝節目主持人獎」由主持人黃子佼與Lulu（黃路梓茵）一起拿下，而黃子佼也在紅毯受訪時表示，若是得獎就會送Lulu一顆愛馬仕包包，昨(27)日黃子佼也在社群平台透露送Lulu名牌包的原因。

昨(27)日黃子佼在臉書發文寫下：「我疫情後的價值觀，變得不太一樣了耶，對自己對身邊的人，對助理對自身收藏，對很多值得的付出」他也透露，那天之所以會說要送Lulu愛馬仕，是因為Lulu貼心且彼此間有很棒的共識，而黃子佼禮物似乎也準備好了「包包就等她來親取」。

最後，黃子佼在文中也感嘆，因為疫情關係，感受到世界上有許多事情是無法控制的，因此他也呼籲：「能愛，就趕快去吧！能給予，都是福氣公益、支持創作人都一起，別客氣，如同一身五彩繽紛，每一天要熱鬧滾滾，不枉地球戮力生活」。

至於老婆孟耿如對黃子佼送Lulu名牌包的事情，先前黃子佼在金鐘後的慶功宴上透露，已經買好一幅老婆的畫作，更霸氣說道：「美金不管多少就刷下去，一定比包包貴！」另外，黃子佼當時也表示，回家後想給她個驚喜，對此也要求媒體先不要公開。