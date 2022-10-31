人生道路上多少會遇到有心人士，若不留點心眼可是很容易上當受騙的。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬羊、鼠、馬、牛者天真、老實，且太過善良，因此很容易被騙，尤其屬馬者無法分辨出對方是真心還是假意，特別容易被騙感情和錢財。

【生肖羊】

生肖羊是出了名的善良，他們相信世界明亮美好，對別人說的話也總是信以為真，因此很容易上當被騙，而且他們非常健忘，被騙一次還不長記性，仍天真的以為世界上好人很多，結果反而讓有心人士得以上下其手。

【生肖鼠】

生肖鼠有著很強的觀察能力，但他們容易心軟、逞強，只要身邊人多跟他們說幾句好話，他們就會完全信任對方，因此很容易被有心人士利用，順利騙到他們的財產。

【生肖馬】

生肖馬天真可愛，堅信世界上好人比壞人還要多，而且感受到對方在對自己示好時，他們總是無法分辨出對方到底是真心還是假意，所以他們很可能因為涉世未深而上了愛情騙子的當，特別容易被騙感情和錢財。

【生肖牛】

生肖牛之所以會上當受騙，就是因為他們太老實了，幾乎是別人說什麽，他們都會百分之百相信，很少會有感到懷疑的時候，而且他們面對可能欺騙自己的人也不會留點心眼，被騙後才恍然大悟，後悔莫及。