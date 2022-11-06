台灣民眾黨黨團今天（6日）晚間發出聲明，針對國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料高虹安涉嫌詐領助理費一事，民眾黨團認為林耕仁擅自公佈涉及他人隱私個資，質疑為什麼資料是交給候選人和特定媒體？不直接交給司法機關？民眾黨團批評，這是國會議員辦公室資料被不當蒐集、利用，堪比台灣的水門案。

法務部調查局今天發出新聞稿表示，高虹安涉嫌詐領助理費一案尚未約詢檢舉人或關係人，北機站會秉持行政中立依法辦理，絕無對外透露相關案情。

民眾黨團質疑，至少可以説明調查局與日前登出新聞說消息來源來自檢調單位，二者之一，至少有一方是說謊。民眾黨團表示，林耕仁以所謂「公共利益」為藉口，擅自公佈涉及他人隱私個資，但「公共利益」並不是由特定個人來界定，法律有嚴謹的程序，更不是林耕仁、立委柯建銘宣稱就能決定。

民眾黨團表示，李姓前助理的勞健保投保資料，及立法院薪資之外的其他所得，不是立法院人事室會有的。甚至高虹安立法委員辦公室內都沒有，請問林耕仁：你從哪裡拿到哪些資料？誰給你的？為什麼前幾天和你不同黨派的柯建銘一再宣稱「大家要注意林耕仁手上有什麼資料」？目前被公布出來的李姓前助理的個資，絕不是高虹安國會辦公室所擁有。所謂國會辦公室的相關資料的說詞，只是欲蓋彌彰，想要遮掩其他個資的被披露的遮羞布、障眼法。

民眾黨團呼籲，檢調單位必須趕快針對由什麼陣營取得那些爆料的資料做偵查。那些資料為什麼不直接交給司法機關？為什麼是交給候選人和特定媒體？這中間有沒有金錢收買的對價關係？

民眾黨團認為，林耕仁不過是別人的一顆棋子。這一次的事情不是一個單純的抹黑，事實上高虹安已經準備了李姓前助理工作的所有證據和被指控事件的相關資料，近期就會送達檢調單位。但是這一次的國會議員辦公室資料被不當蒐集、利用，已經是台灣民主政治史上最大的醜聞和危機。