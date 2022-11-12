少年隊藉由宣講、圖片、遊戲、有獎徵答及發放宣導品等方式進行宣導，以提升學生自我保護意識，灌輸青少年遵紀守法的觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年隊藉由宣講、圖片、遊戲、有獎徵答及發放宣導品等方式進行宣導，以提升學生自我保護意識，灌輸青少年遵紀守法的觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年隊藉由宣講、圖片、遊戲、有獎徵答及發放宣導品等方式進行宣導，以提升學生自我保護意識，灌輸青少年遵紀守法的觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市南港區育成高中12日舉辦21周年校慶園遊會，台北市警察局少年警察隊，特別以「校園反霸凌、網路交友安全」為主題，並加入「反毒識詐」等元素，在現場設置攤位，藉由宣講、圖片、遊戲、有獎徵答及發放宣導品等方式進行宣導，以提升學生自我保護意識，灌輸青少年遵紀守法的觀念，達到犯罪預防的功效。

少年隊隊長郭建成表示，校園霸凌事件向來為社會大眾關注議題之一，除了影響學生身心發展及家長的恐慌外，將來學生步入社會或進入職場，可能在與人互動相處方面產生陰影，甚至延伸成為社會問題，因此霸凌事件不容小覷。

警方另提醒青少年，網路具有虛擬空間的特性，經由網路結交朋友，應注意勿洩露個資、照片或銀行帳戶資料，避免跟陌生人見面，遇有不當言語或文字時應即停止繼續交談，不要回覆任何粗俗、暗示性或骯髒的電子郵件，勿網路誹謗、恐嚇和搗毀他人信箱。

警方表示，將持續配合教育單位走進校園，透過主題演講、微電影及結合最新社會治安時事，進行法治教育宣導，希望能建構家長放心、學生安心、社會清新的安全校園，營造友善健康的學習環境。