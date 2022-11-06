一通語音拜票電話，藍綠再度交鋒！近日因為民進黨立委余天的語音拜票電話，讓侯、龍兩陣營煙硝味四起，昨日侯友宜競選辦公室由新北市議員葉元之及議員候選人吳訓孝共同召開記者會，指稱該電話是林佳龍為難余天；今天龍辦再度針對此事舉辦記者，反酸侯辦是選舉選到「無厘頭」的境界。

針對昨日葉元之在侯辦記者會上批評，該通語音電話是林佳龍為了選後入閣而為難余天，甚至挑撥余天跟侯友宜數十年的感情一事，龍辦今天下午也舉行記者會反擊，發言人李坤城反批，是侯友宜在為難余天、是侯友宜在為難新北市民。

李坤城指出，侯陣營稱該語音電話是余天被迫錄製，但在民主社會的時代，絕不會有誰去威脅誰或誰去壓迫誰的事情發生，並反酸只有在過去國民黨威權統治的時代才會出現這種情況。

龍辦在記者會上播放9月29日在三重競選總部成立大會上，余天的致詞內容，以及電話語音拜票電話的完整內容，李坤城說明，語音電話的內容大致上與組總成立大會上的致詞相近，態度也都是一貫的，是向市民推薦會做好做滿4年的林佳龍。

李坤城強調，在電話語音當中，余天對於侯友宜並沒有任何批評，反而是認為侯友宜是國民黨2024最有可能的總統候選人，如果把票投給侯友宜，但一年多後侯友宜就要去參選總統，市民手上的這張選票就浪費掉了，並反批侯辦昨日的記者完全沒有否認侯要選2024的事情，不就印證了余天說的內容都是事實。

林佳龍競辦另一位發言人何博文也痛批，侯辦稱余天是受到林佳龍陣營的威脅才錄下這段語音，是「笑掉大門牙，毫無常識的說法！」並酸侯辦已經是選舉選到「無厘頭」的境界了。

何博文表示，如果侯辦認為這段錄音是威脅的話，應該是侯辦把侯友宜自己的內心世界反射出來，一手拿著胡蘿蔔，一手拿著棍棒不就是侯友宜一直以來的風格，利用議員的建議款來牽制議員，何博文批評，這種威脅利誘的性格，其實是侯友宜內心世界的反射。

何博文也說，侯友宜在登記參選後的一個禮拜，就在專訪上說出面對2024會勇於承擔、接受挑戰，就如同剛跟別人登記結婚，一個禮拜後就變心愛上別人，讓新北市民就像一個「棄婦」一樣，何強調新北市民值得被疼惜、愛護，呼籲侯友宜別再騙票。

對於龍辦的記者會，吳訓孝回應，投票當然就是投給自己相信的老朋友，能做30、40年的老朋友，當然品質第一，信用保證，余天委員在過去也都大力讚賞老朋友侯友宜市長表現好，不投給他，難道要投給連新北東西南北都搞不清楚的人嗎？

葉元之則是認為，余天如果不是被迫，為何公開受訪時說「沒有叫人不投給侯友宜」？如果按照民進黨的邏輯，大家也知道林佳龍選新北市是過水，目的是敗選後入閣，那是不是就成全他，票投侯友宜，讓想入閣的人去入閣。

葉元之也說，林佳龍當然不敢恐嚇余天，但就是情緒勒索，不然余天跟侯友宜是幾十年老朋友，怎麼可能做這麼陰損的事，錄那種不入流的電話錄音，然後公開發言時又講另一套，並且反嗆林佳龍就是巨嬰，蔡英文跟賴清德加起來來新北20幾次，他就是一個扶不起的阿斗。