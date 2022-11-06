在華人界具有相當影響力的星座專家唐綺陽，不僅擁有專業的占星知識，更斜槓主持、配音等多重身分，粉絲甚至封她為「國師」，不過唐綺陽表示自己承受不起這麼重的頭銜。超高人氣的她近日在臉書上透露自己帳號被盜了，急呼籲大家要小心別透露個資。

星座專家唐綺陽透露LINE的私人帳號被盜，「只要收到我的Line訊息，不管是要跟你借錢還是要跟你要帳號，還是要請你幫忙，都不要理他們」，讓朋友們把帳號封鎖、刪除，千萬不要給他們密碼，也不要洩露個資，無奈直呼：「天啊，我果然遇到又一個巨變了」。

隔兩個小時唐綺陽透露因為當下馬上發現電話密碼被盜，所以馬上去處理，目前帳號已經被停權，「不過，我那個帳號裡面的所有記憶，所有朋友，也將一併消失⋯⋯」，幸好因為發現得早，所以目前還沒有被盜刷信用卡，也因為帳號被盜所以很多紀錄都消失了，「簡單講，在雲端的世界，我得重新做人」。

她透露被盜過程，起因是朋友詢問電話號碼，請她幫忙收簡訊，唐綺陽毫不猶豫將號碼給對方，雖然當下覺得很奇怪，但她沒想太多，最後還將LINE的密碼給對方，然後LINE帳號就被盜了，之後和好友通話才發現對方也被盜了，唐綺陽難過表示：「雖然被騙的不是錢，是帳號，但是這個帳號裡面承載了我很多的回憶⋯⋯真的很跳腳」。