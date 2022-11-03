圖左起，刑事廳長李釱任、黃子佼、北院院長黃國忠、司法院發言人張永宏及法官歐陽儀（照片由司法院提供）

零負評三金主持人黃子佼受到司法院邀請，3日到台北地方法院寶慶院區，與美女法官歐陽儀聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是台北地院國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光，台北地院院長黃國忠及司法院發言人張永宏、刑事廳長李釱任也共同參與。

入行34年的黃子佼，演藝事業亮眼，也持續發揮自己的影響力善盡社會責任，跟另一半孟耿如生了女兒黃玉米之後，對下一代的社會環境更是關心著力，這次與法官歐陽儀聯手開箱，希望以法律素人的視角，帶領一般社會大眾更貼近國民法官制度。

黃子佼表示，自己有聽過國民法官這個名詞，但對制度了解並不多，透過跟歐陽儀法官的對話過程，了解國民法官制度的設計就是要借重不同領域背景民眾的生活歷練、人生經驗，與價值觀，讓判決可以融入多元視角，更切合社會常情。

黃子佼相當認同司法與社會增進對話，未來才能更好，也希望透過開箱影片，可以讓更多人了解國民法官，一起來支持並參與改變。