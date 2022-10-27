今年金鐘獎順利於上週22日完美落幕，而今年的戲劇類金鐘主持人曾寶儀在典禮上高質感的表現，獲得網友大讚，更希望明年再由她主持金鐘獎，而在典禮落幕5天後，曾寶儀於臉書發文寫到：「所有的榮耀都歸功於她」。

曾寶儀在上週擔任金鐘獎的典禮主持人，一開場瞬間引發關注，甚至被封為「史上最強開場」，而她在典禮上安排與台下嘉賓互動的橋段，也成為當晚最大的亮點。

今(27日)曾寶儀在臉書發文寫道：「如果大家覺得我的主持有什麼值得稱許的，我會把這些榮耀歸給我的恩師小燕姐！」而今年未能得獎的她，心中有些許遺憾，她坦言：「今年沒法上台領金鐘獎其中一個遺憾就是，我始終沒有機會在台上謝謝她。謝謝她讓我找到我願意做一輩子的工作，讓我有機會用主持人這個身分體驗世界」。

最後，她也透露她在典禮主持當天開場後，小燕姐及她的老闆陳鎮川有傳訊息給她，而這也彷彿讓她吃下一顆定心丸，隨後說道：「能得到看著我長大的人的稱許，比什麼獎座都能讓我放在心上更久！」顯現出兩人深厚的師徒情誼。