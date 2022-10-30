YouTuber界一年一度的盛事「第四屆走鐘獎」昨(29)日晚間於台北流行音樂中心登場，而有「YouTube界長青樹」的蔡阿嘎也與老婆二伯現身典禮，更在當晚得運動健身獎，但蔡阿嘎卻在致詞時，趁機向酸民開嗆：「那些說我曬小孩的，Fxxk You！」

昨(29)晚蔡阿嘎以「挑戰國小#2：少棒隊」獲得運動健身獎，得知獲獎的他一開台就驚訝表示，以為自己今年又會槓龜了，隨後，他先是自嘲自己像藝人黃豪平：「我是搞笑貴公子豪平哥。」之後他也不忘謝謝幕後的工作人員及觀眾，更大方放閃二伯：「我生命中最重要的女人也坐在台下，愛妳喔！二伯」瞬間閃瞎台下眾人。

不過，蔡阿嘎突然話鋒一轉，與旁邊的主持確認他所得的獎項後，趁機向網友開嗆：「那些說我曬小孩的，Fxxk You！」之後瀟灑走下台，這瞬間讓底下的創作者及觀眾們沸騰；然而，蔡阿嘎在台上的舉動，不禁讓人聯想到，今年金鐘獎最佳戲劇女主角謝盈萱，在說得獎感言時，因搞錯自己得獎得作品，在意識過來時大罵一聲「Fxxk」成為當晚今鐘最高潮。

事實上，走鐘獎為「上班不要看」主辦，其概念取自於「廣播電視金鐘獎」，由於金鐘獎未包含「網路創作」，因此取自於台語諧音，取名為「走鐘」，而第一屆走鐘獎一開始為「上班不要看」內部的獎項，是到第二屆開始才逐漸擴大受獎範圍，邀請更多網路創作者參與。