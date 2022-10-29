人氣YouTuber滴妹與哥哥阿滴經營語言學習頻道，兩人專業又親切形象深植人心，圈粉無數外，她還趁勢斜槓當老闆，自創手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，也獲得好評；滴妹今（29日）一襲低胸禮服現身走鐘獎，下身開衩設計讓美腿若隱若現，而哥哥阿滴反應曝光，讓網友全笑歪。

滴妹最近才透露換新髮色，沒想到今日出席走鐘獎馬上揭曉夢幻造型，她把頭髮染成粉色，一頭女人味十足的大捲髮，頭頂還戴著閃亮亮的后冠；她的身上則穿了一件細肩帶低胸洋裝，罕見打開她的「車頭燈」，裙襬還開高衩，走動時美腿也被看光，超有料身材讓現場尖叫聲不斷。

滴妹一襲性感裝扮出席走鐘獎，罕見露傲人上圍讓現場尖叫聲不斷。（圖／摘自上班不要看NSFW YouTube）

滴妹禮服不僅低胸還開高衩，上下失守辣到不行。（圖／摘自上班不要看NSFW YouTube）

在接受紅毯主持人訪問時，被問到哥哥阿滴是否知道她今日要穿這樣出門，滴妹馬上笑說，「不知道欸，但就是先穿了再說」，紅毯直播聊天室馬上出現留言「親兄妹沒錯」、「認證，真的兄妹」。而滴妹也分享為何決定穿這套，她說一試穿就決定是它，直言「有點低調，但該露的都有露」。

其實滴妹在事業順利外，感情生活也很甜蜜，今年6月還特地飛到美國追愛，與男友查理不用分隔兩地，還不時透過YouTube影片和IG放閃，讓粉絲都敲碗兩人能早日結婚。