YouTuber界年度盛事「第四屆走鐘獎」在上個月29日登場，許多YouTuber皆盛裝出席，然而，當晚孫生與酷炫在頒發「可以色色獎」時，引言中孫生在模仿小哥哥艾理脫口一句「逢甲店倒囉」瞬間惹怒對方，而昨(01)日孫生也於IG限時動態中道歉。

昨(01)日YouTube頻道擁有59萬訂閱的「小哥哥艾理」在IG限時動態中，上傳一段孫生與酷炫走鐘獎頒獎片段，並寫下：「要不要把之前很多網美爆料你的影片也上傳呢？你女友應該會很愛ㄛ（喔），ㄏ（呵）ㄏㄏㄏㄏㄏㄏ，之前小弟的店贊助你這個多東西，怎麼沒聽你說？偶（我）們台中人都很直接的ㄛ」更直接標記孫生，接著，小哥哥艾理放話：「你他X要戰我真的奉陪，林北（你爸）在外面都客客氣氣的，不管是對老闆、網紅、藝人還是一般人，但不代表我吃素。」

「小哥哥艾理」限時動態開嗆。（圖／截圖自小哥哥艾理IG）

對此，孫生得知後也發文道歉，並表示自己不是刻意攻擊的意思，但是小哥哥艾理隨後回應，無法接受對方在走鐘獎上提到他店與公司的事情，更爆出先期與孫生一共合作了兩部片，孫生當時也承諾之後跟他拍片他才答應，而當時拍片時他也熱情贊助商品，「但孫生公仔那部影片上了，流量創造給對方了，我私訊孫生幾時可以合作，結果就是他X的不讀不回，請問這是出社會合作談事情的方式嗎？」更表示是誠信問題，「你可以用段子，我難道就不能不爽嗎？」

沒多久後，孫生再次發文解釋，典禮上所說的都是玩笑話，絕對沒有冒犯的意思，要小哥哥艾理不要往心裡去，並再次向小哥哥艾理道歉，最後，他也說道：「藝術圈本來大家就會調侃來調侃去，模仿來模仿去，我也從小被調侃到大」，聽到其他人說他是漢堡神偷的兒子，他也未因此動怒，「因為那是事實」。