《決勝的揮拍》五虎將謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏出席首映會。（粘耿豪攝）

《決勝的揮拍》演員群出席首映會。（粘耿豪攝）

王瞳出席《決勝的揮拍》首映會。（粘耿豪攝）

夏靖庭、高欣欣出席《決勝的揮拍》首映會。（粘耿豪攝）

程予希出席《決勝的揮拍》首映會。（粘耿豪攝）

謝佳見出席《決勝的揮拍》首映會自曝回馬來西亞胖了4公斤。（粘耿豪攝）

孫沁岳、瑭霏、陳彥廷出席《決勝的揮拍》首映會。（粘耿豪攝）

民視與馬來西亞Astro電視台合作的跨國偶像劇《決勝的揮拍》6日首播，主演謝佳見、程予希、王瞳、夏靖庭、沈建宏、吳東諺、孫沁岳等演員3日出席首映會。程予希在片花中有一幕勇敢地與謝佳見一起擊退變態色狼，戲外的她和王瞳甚至沈建宏都曾有遇到變態的經驗，尤其程予希國中時甚至長達半年期間幾乎每個月都會遇到公車之狼、遛鳥俠等各種不同的變態，「每次都是嚇到愣在原地無法出聲，像被毒啞一般，呈現木頭狀態」。

王瞳也說，她20歲左右，有次在台北拍戲到很晚，收工回家後，在自家一樓看到一個男的坐在摩托車上狀似在等人，「我一靠近，他就翻過身來摸了我的胸，就逃走了」，當下她嚇到來不及反應。連尖叫都來不及，「真的會有陰影，隔天進棚跟人講起食，還講到哭了」。沈建宏高中曾有一次穿短褲搭公車，發現有人貼著他，壓到讓他幾乎無法呼吸，還有次搭捷運發現有人摸他的腿，讓他嚇壞，就直接下車。

程程予希對色狼留下很深陰影，有一陣子很害怕坐在公車後面或角落、靠窗的位置，還買了3瓶防狼噴霧劑，「現在就會比較知道遇到這種事要勇敢制止、不能默默忍受，但自從變勇敢後，就再也沒碰到了。如果現在遇到應該會直接拿包包揍對方」。

王瞳拍攝該劇後期遇到另一半艾成離世而停工，她感謝劇組、公司、導演都很幫忙，事發後立刻先刪減調整戲份，也等她處理到一個段落再復工拍攝在熱炒店的殺青戲，只可惜自己缺席了劇中大專盃比賽的最重要畫面；她回憶他們有個「五虎將」群組，從事發到後來每一天大家都彼此關心問候、互相打氣，「雖然我人不在劇組，心都在一起。我一到劇組大家全都來擁抱我、拍拍我」，她謝謝大家的體諒，也感受到身邊每個人都在幫助她。

男主角謝佳見劇中有很多跑跳、公主抱、揹女主角體力活，手受傷、腳翻船還確診，他故作愛面子地笑說：「體力很OK，沒有抱不起來，會ㄍㄧㄣ住，再累也不會喊卡！」他日前回馬來西亞3個多星期，原本回去都會住飯店，這次被爸爸要求住家裡，父子認真相處了2天，爸爸就出國了，可惜時間太短，他沒能去新加坡看已過世20年的媽媽。這趟回家也讓他發現自己還是很喜歡馬來西亞食物，「所以就吃胖了4公斤」。

程予希和王瞳飾演閨蜜，劇中卻都喜歡上同一個男生謝佳見，程予希說學生時代有個好姐妹很喜歡一位學長，還跟學長告白被拒絕，「結果隔沒多久學長竟然跟我告白，我很尷尬。雖然她對對方也有一點好感，但因為朋友已經告白，她就直接拒絕對方，「因為友情比愛情更重要，我現在還是這麼認為！現在我們還是很好的朋友！」但她也笑說，當時閨蜜雖然假裝大方說「妳就答應啊」，但1年後卻坦白「還好妳沒答應，不然我可能會慢慢疏離妳」。

王瞳學生時代也曾喜歡一個同校的轉學生，「我很喜歡他還告白，但他也沒答應我，還笑笑的，也沒拒絕。後來才發現他已經跟我們班上女生在一起。我原本以為那男生喜歡我，跟我有很多互動，還約我們去他家玩，所以我是做好十足準備才告白的！看到他跟班上女生手牽手走在路上，超驚訝！」她後來還跑去問對方，「他說，其實我沒喜歡妳，妳比較胖，另一個比較瘦、比較漂亮」。

夏靖庭劇中對女兒程予希期望高、特別疼愛，造成老婆高欣欣的自卑憂鬱，戲外的他說老婆最大，老婆開心大家就都很好，每次老婆有情緒絕對不會回嘴，就是說「是，好的」，因為家庭和諧比什麼都重要。會吵架嗎？他笑說：「哪裡輪得到吵架！她一大聲，我就回『嗯』。」高欣欣也誇他真的很愛家，拍戲期間遇到疫情嚴重，「他就睡在主場景，甚至去睡經紀公司，曾經1個月不回家！」夏靖庭說，因為家裡有老有小，除了兩個小孩才3、4歲，還有88歲的老母親，就怕工作地方人多複雜，不小心把病毒帶回家。

夏靖庭在金鐘獎頒獎典禮上被主持人公開點曾寶儀點名是最大的金鐘遺珠，5部入圍最佳劇集作品中，他就參與了4部。他很感謝有那橋段，事後引起很大迴響，但也謙虛表示，自己只是剛好在入圍的片中佔了4部都有演出，認為主持人講這段話的目的

應該不是針對他，是在推崇這行業的幕後推手，演員只是在前面接受掌聲，其實應該是要向我們這一行包括選角、化妝、服裝造型等看似默默無名卻盡心盡力的朋友們致敬。他笑說自己不在意有沒有入圍，「只要有工作，收入正常，讓我賺錢養家就好」。他也坦言人家說小孩帶財是真的，自從小孩出生，他就是一直工作，因為第一年疫情時，只有工作12天，幾乎一整年都在休息，疫情第二年休息半年，現在最重要就是穩定的工作跟收入」。

沈建宏為戲吃胖8公斤、還頂著蘑菇頭，殺青後就開始積極運動飲食控制，瘦了6公斤，一身紅色西裝套裝亮眼出席，沈建宏表示走到現場一度變化太大沒人認出，讓他直說很開心。

吳東諺表示自己是運動員出身，本來以為拍這部戲沒什麼，但拍殺球戲必須不斷重複跳殺，拍到最後他忍不住跪倒在地，舉手向導演求饒投降說「我真的撐不住了」。

劇中唯一反派孫沁岳，透露自己劇中是很沒品的運動員，羽球能力很強但很臭屁，私下愛打羽球的他也有跟其他演員一起去做訓練，他喜歡動漫，為了這部戲有特別去找羽球的漫畫，但發現題材超級少，很難找到參考的資料。他日前獲「走鐘獎」獎項肯定，表示可以得獎覺得很開心，平常除了睡覺、洗澡，一天16、17小時都在電腦前面工作，上架每一支影片都花很長時間來製作，平均一支影片如果一天10小時大概要7、8天才完成。很多人問他演戲和YouTuber哪一個行業比較喜歡，他說都很喜歡，以前當演員時就夢想也要當導演，現在編輯製作影片也是他想做的事，就像是自己在當導演，所以也算圓夢的一種。