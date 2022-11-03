王宇婕劇中醉後吻上謝祖武。（TVBS提供）

謝祖武緊抱劇中喝醉的王宇婕。（TVBS提供）

王敏淳計劃讓謝祖武送喝醉的王宇婕回家。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》全新一季「青春向前衝」劇情進入新一波轉折，飾演謝祖武與王宇婕的女兒王敏淳，想讓離婚多年的父母復合，默默計劃讓謝祖武送喝醉的王宇婕回家，勾起謝祖武13年前被王宇婕醉後表愛、親吻的回憶。對於借酒壯膽告白這件事，王宇婕透露自己曾因失戀喝醉「斷片」睡著，被好友們帶回家，自此不會在外面喝酒，當然也沒有藉酒意告白過。

劇中眾人為趙茹方（王宇婕 飾）舉辦開業派對慶祝，徐念雅（王敏淳 飾）暗中製造機會，要讓父親徐一飛（謝祖武 飾）帶喝醉的母親趙茹方回家。王宇婕劇中13年前對謝祖武漸生情愫，卻得不到對方的回應，因此醉後大膽親上謝祖武。這場突襲之吻，謝祖武坦言第一時間有嚇一跳，稱讚王宇婕非常專業，還開玩笑說：「應該有找男友在家練習很多次」。王宇婕則表示這個吻戲很可愛、很有趣，自己親完就昏倒，還被謝祖武公主抱，十分浪漫。

對於老師謝祖武、師母王宇婕的浪漫故事，年輕演員王新凱、吳玳慈、王敏淳及商鈞還在播出前，特別開IG直播討論，極力促成「父母復合」的幕後推手王敏淳，十分滿意自己和軍師商鈞的表現。

王新凱劇中畢業後女友一個換過一個，對比謝祖武、王宇婕的純情，直播時，被眾人直呼「渣男」，他幽默地說：「私底下不能當渣男，只有在戲裡當啦！」還丟出渣男語錄「渣全部，暖一個」、「渣男沒有羞恥心，只有一個真心」，果然引起所有人抗議。就連在戲裡喜歡王新凱、但尚未接受告白的吳玳慈，原本表明會考慮給王新凱機會，聽到渣男發言後，都忍不住放話：「看你怎麼追我？」

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