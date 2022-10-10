謝祖武、沈玉琳時隔7年再合作。（TVBS提供）

謝祖武、沈玉琳、李星鏴、白雲同場飆戲。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》新一季「青春向前衝」邀請「荒謬大師」沈玉琳客串演出精通命理的沈大師，為眾人指點迷津。他與謝祖武時隔7年多再度合作，謝祖武坦言不記得有多久，笑說：「但腦海裡浮現和你相處時，很多歡樂的片段，還有你灌我威士忌，我到現在都不能夠忘記。」

劇中，畢業5年後的歐嘉玲（李星鏴飾）面臨人生重大轉折，在父親歐易賢(白雲 飾)的引薦下，求助命理高人沈大師（沈玉琳 飾）。陪同前來的徐一飛（謝祖武 飾）卻一眼識破「無字天書」和「水浮字」伎倆，對2000元的算命費，出手砍價，只掏200元打發對方，還嗆聲：「太老套、太小兒科，有點職業道德，學點新招！」

謝祖武認為命理都是大數據統計，只要不迷信，當成興趣也無可厚非。沈玉琳則認為居家風水比較科學，但涉及個人命理，透露身邊大師很多，自己不是不信，是不聽。講到激動之處，他綜藝魂上身，反問：「你跟我說會賺大錢，我就不用工作了嗎？你說我會窮途潦倒，我就每天以淚洗面嗎？」突如其來的高亢激昂，讓一旁的謝祖武忍不住問：「你會不會太激動了？」

難得合作，謝祖武與沈玉琳一見面就聊不停，還一直相互吹捧。沈玉琳逗趣地說：「這麼多年，武哥算是活在我的生活當中，家裡從補牆壁、清水管到通馬桶，都用你推薦的產品。」謝祖武立刻回應：「但你是我太太的夢中情人，每天晚上都要準時收看你11點那個節目，因為她很喜歡Melody。」沈玉琳接著說：「你才是我太太芽芽的偶像，武哥最近看起來累累的，因為在我老婆的夢裡跑了很多圈。」兩人一來一往的幽默對話，笑翻所有人。