王敏淳飾演謝祖武、王宇婕的女兒。（TVBS提供）

王宇婕加入TVBS《機智校園生活》全新一季「青春向前衝」演員陣容，飾演謝祖武的前妻，兩人有一段糾葛的感情戲，她也和飾演兩人女兒的王敏淳不時鬥嘴，宛如朋友般的互動，十分吸引人。日前王宇婕與謝祖武聊起「女兒」，她入戲很深地說：「我女兒真的好可愛，忍不住想捏她臉。你喜歡你女兒嗎？」興奮的模樣讓謝祖武笑著提醒她：「她不是我女兒啦！是檢場的女兒。」

現實生活中，王敏淳是檢場和李翊君的寶貝女兒，她和王宇婕都有養狗，拍戲空檔寵物經聊不完，培養感情起來特別快。王宇婕眼中的王敏淳是位古靈精怪的女孩兒，或許是學音樂的關係，眼睛很有靈魂。王宇婕表示與王敏淳相處很舒服，會讓她想起自己與母親蕭瑤的互動。

王敏淳說之前看過很多王宇婕的作品，對於這次能合作非常興奮。拍攝至今，印象最深刻是某次到午夜才收工，正在嘟囔明天又是早班，回家懶得洗頭。沒想到，隔天王宇婕就特地帶髮香噴霧來給她，讓王敏淳覺得很感動。

被媽媽王宇婕狂讚可愛的王敏淳，在劇中常展現霸氣，兩度壁咚同學徐知遠（商鈞 飾），透露兩人對戲都很順利。但最近一次拍戲，導演喊卡後，竟讓眾人發現她臉紅，雖然很符合劇情，王敏淳害羞地說：「我到底是很緊張？還是真的臉紅心跳啊？」流露出不同於戲裡的調皮形象，十分有趣。

王宇婕戲裡是個性果斷的投資專家，戲外的自己，除了偶爾靠直覺，通常會聽取周邊的意見與想法。對於投資，坦言以前跟著大家賺快錢，現在，無論投資或生活，都非常清楚自己想要什麼、需要什麼，這也是女人到40歲的魅力。