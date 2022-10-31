國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷今召開記者會，指控桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」。對此，行政院發言人羅秉成表示，二三設計公司2年多前即曾聲明，在蘇貞昌院長任內不投標政府標案，經瞭解，該公司迄今並未違背此一承諾。

國民黨質疑，蘇巧純藉白手套公司，違法取得私下轉包的標案，且桃園市政府、總圖館長都應知情，台灣還有多少這樣的案件被隱藏？蘇巧純在2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標，蘇貞昌父女欺騙人民，已無資格擔任行政院長。

羅秉成表示，二三設計公司兩年多前即曾聲明在蘇院長任內不投標政府標案，經瞭解，該公司迄今並未違背此一承諾，且就本案而言，得標廠商投標與參與市政府審查時，二三設計公司都沒有參與，也從未參與所謂議價會議。

羅秉成強調，二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。