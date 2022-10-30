陳淑芳、謝祖武為公益路跑活動擔任鳴槍嘉賓。（三得利健益提供）

陳淑芳、謝祖武為公益路跑活動擔任鳴槍嘉賓。（三得利健益提供）

陳淑芳、謝祖武與弘道老人基金會「不老跑團」高齡長者合影。（三得利健益提供）

83歲的金馬影后、「國民阿嬤」陳淑芳日前傳出睡覺時偵測到心跳停止14秒，後因心律不整住院開刀，不過她日前在臉書報平安要大家不用太擔心，今（30日）一早與謝祖武一起現身臺北市大佳河濱公園，為品牌與弘道老人福利基金會合作的「2022 SUNTORY公益路跑 三得利健益 元氣RUN起來」活動擔任鳴槍大使，以具體行動證明自己依舊活力滿滿。

兩人雖然平時忙於工作，但談起了運動習慣與健康都紛紛表示這是他們非常重視的一環，謝祖武也鼓勵「淑芳阿姨」一定要動起來，跟著民眾感受「人生Bang閃」。陳淑芳表示：「保持活力的秘訣就是保持年輕的心情，再來就是要有健康的身體，今天風雨這麼大，看到大家還是願意出來跑步實在很佩服，希望大家身心靈都健康美麗。」

提到最近比較常在社群上和網友互動，陳淑芳笑說：「以前覺得那是年輕人在玩的東西，後來嘗試了才發現其實一點都不難。現在平常沒事就在FB上和大家互動，生活變得更加豐富有趣，我才發現有時候只是自己的心念一轉，Bang閃人生其實真的不難。」

經常關心獨老議題的謝祖武，談到如何跟年長者互動時表示：「我把自己當成小學生，這些都是人生經驗比我豐富的學長姐，抱著這樣的心態跟他們學習，沒有年齡的問題。」在台上看到弘道「不老跑團」熱情參賽，他也建議年輕人有空多帶家裡面的長輩出來運動，鼓勵他們嘗試與挑戰，讓自己的人生Bang閃！