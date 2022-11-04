111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽以「絕對可以」做為111學年度賽事精神，搭配前所未有的開放式企劃，由12位選手提出想做的事、UBA策劃且跟他們一起勇敢前進、實現人生清單！過程製成6集迷你節目，3日率先播出政治大學林勵、林彥廷體驗水肺潛水，接下來每周四晚間8點於YouTube SSUtv進行首播。

首集登場的林勵、林彥廷遠赴墾丁，到後壁湖海下悠遊。林彥廷克服小時候溺水的擔憂和未知環境的顧慮，勇敢下潛並收穫全新感官體驗，一直嚮往深潛的林勵也對終於踏出第一步充滿感動：「成就解鎖！」坦言享受突破自己的成就感，也希望接下來要再去挑戰高空彈跳。

兩人分享第4年參與UBA的成長與決心，更有膽試放眼下階段目標。林勵說：「像來這趟旅程就是要挑戰自己一樣，不管怎麼被批評和看不起，我會更想證明自己。」而卸下隊長重擔的林彥廷，談到本季衛冕軍課題就是從開季「砍掉重練」，而自己也必須挺身而出：「前三年心態比較是協助學長，今年就是我的年，把握機會要好好表現，絕對可以做到！」

後續5集有文化大學上屆新人后郭虹廷聯手助攻后黃巧鈞，前進宜蘭豆腐岬SUP及浮潛開闊眼界。另健行科大劉丞勳、徐宏瑋聯繫「舊鞋救命」，號召全隊當志工到伯利恆倉庫協助整理物資，兄弟檔高雄師大魏莨哲、台灣師大魏芃禾帶爸爸去露營，搭帳蓬、準備晚餐一手包辦。

擁有好歌喉的世新大學簡賀宇、張俊生，不僅挑戰數千萬點閱的熱門金曲，還特別邀請神秘嘉賓指導，首度進到錄音室進行錄唱。台灣科大陳芷英、艾郁婕則攜手一圓跳舞夢，在舞界知名導師、原子少年金星的藍弟帶領下，從基礎律動開始學起，到能發表一段K-POP舞蹈，勵志過程也將壓軸登場。

UBA的Instagram社群也將同步舉辦活動，歡迎球迷提出自己的人生清單、跟著球員採取行動，留言分享有機會獲得限量好禮。此外，本屆將由11月18至20日成功大學的公開女一級賽事揭開序幕，接著男一級還有11月23至30日輔仁大學、12月2至9日義守大學兩階段熱戰，也期待球迷踴躍到場觀賽。