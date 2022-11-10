加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安（Binance）和國立政治大學今（10日）天正式簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將聚焦於區塊鏈、Web3.0、NFT、資訊和金融科技等領域展開教育方面的交流與合作，企盼提升產學合作與Web3.0人才培育。

政大校長李蔡彥指出，隨著區塊鏈技術成熟，未來Web3產業對人才的需求將不斷成長，透過深化產學合作，我們希望提供學生最優質的課程與資源，協助他們累積跨領域技能與創新能力。我們很高興能夠與幣安合作，作為全球頂尖的Web3.0企業，相信幣安能夠提供來自業界的實務經驗與洞見，協助學生掌握產業趨勢，培養國際競爭力。

政大金融科技研究中心副主任暨區塊鏈創新實驗室執行長陳恭教授表示，企業推動數位轉型已是趨勢，其中區塊鏈技術的應用也會是不可或缺的一部分。金融科技研究中心一直積極在推動台灣金融科技發展以及教育和人才培育，我們相信，這次透過與幣安的合作，結合他們在國際及產業上的經驗，能夠為台灣金融科技發展帶來正面效益。

簽約儀式由政大校長李蔡彥和幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho共同完成簽署，象徵未來雙方在區塊鏈教育及研究正式展開合作。本次合作備忘錄涵蓋多個面向，包含由幣安提供線上學習資源、實習機會，雙方共同設計課程，舉辦工作坊、交流活動，以及就創新專案或技術展開聯合研究等。

本次合作為幣安旗下教育平台—幣安學院(Binance Academy)所推動的大學推廣計畫(Binance University Outreach Program)的一部分，該計畫將於全球超過100所頂尖大學建立合作，旨在提供學生參與和培養Web3.0領域技能，為未來投入職場做準備。藉由簽署本合作備忘錄，未來雙方也期待能夠開啟更多合作契機，包括與法學院科技變革與金融創新研究中心合作，透過更全面的產學交流，協助產業培育法遵與監理制度研究人才，幫助企業迎向新一波產業升級，健全金融生態系發展。