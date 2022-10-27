富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級111學年新賽季將在11月登場，教育部及大專體總27日正式宣告，以「絕對可以」做為111學年度賽事精神，激勵選手想做什麼就勇於嘗試，也相信自己能夠前進。

本屆富邦人壽UBA公開一級賽事由女籃打頭陣，預賽將首度造訪位於台南市的成功大學，11月18到20日迎來12隊齊聚；男籃16隊分頭出擊，第一階段11月23至30日在輔仁大學登場，另半數隊伍則是12月2至9日於義守大學展開征途。

承辦單位大專體總搭配前所未有的開季企劃為其詮釋，帶著12位選手一起實現人生清單，製成6集迷你節目，11月1日搶先釋出預告片，讓球迷先睹為快，11月3日起預計每周四於YouTube頻道SSUtv進行首播，期盼帶來持續不斷的能量。

111學年UBA賽事精神「絕對可以」以兩大核心概念為發想，「挑戰的勇氣」鼓勵跨出舒適圈，不設限自己會做、能做的事，想做什麼就勇敢嘗試，每一步都是新目標的開始；「實踐的信心」則是肯定主動付諸行動後，過程中每進一步的累積和學習，增長相信能做到、繼續前進的自信，除了傳達UBA陪伴球員成長的精神，也希望透過口語連結與球迷的共同經驗，不只球場上，而是能應用到各種情境和關卡，一起創造和分享「絕對可以」的正向影響力。

UBA近年不僅周邊服務持續升級，相關企劃執行也不斷突破框架，透過不同形式的溝通與互動，以實際行動充實主軸精神，其中積極開發影音內容，舉凡宣傳片、賽事花絮、社群串聯等，既生活化、兼具創意與教育意義，也都有球員、教練乃至球迷參與，如上屆「更好的我們」邀請球員掌鏡，以vlog形式、第一人稱視角忠實紀錄校園日常生活，呈現學生運動員的多元面向，就獲近10萬觀看迴響，本季「絕對可以」延續UBA的行動號召力量，期待與所有人再創一季精彩回憶。