T1聯盟台灣啤酒英熊上周宣布外援希克斯因膝蓋舊傷復發，決定返美治療，球團迅速尋覓新的洋將替代人選，2日宣布前PLG新竹街口攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）加入，已於1日抵台並投入球隊訓練，將可趕上開幕戰為球隊盡一份力。

以下為大勝加入台啤英熊公告全文：

台灣啤酒英熊職業籃球隊於今(2)日宣布前新竹街口攻城獅洋將大勝(Branden Dawson)正式加入，並已於昨日抵台後立即投入球隊訓練，可望補上希克斯受傷返美的空缺，為即將迎來的球隊開幕戰奪下勝利。

大勝於PLG首季加盟新竹街口攻城獅，上場全力以赴的拚戰精神也讓他廣受球迷愛戴。對於重新回到台灣打球，大勝表示：「這裡對我來說是個再熟悉不過的地方，我總是接收到來自球迷滿滿的支持及鼓勵，已經迫不及待要上場為球隊拿下勝利。」而對於台啤英熊以及新隊友們，其實大勝也並不陌生，他表示：「在九太時就曾經與台啤交手過，當時就認為台啤是一支很強大的團隊，很開心可以加入他們並且為了共同的目標努力。」

大勝也特別提到他的母校密西根州立大學就是以綠色為代表色，且學校的口號GO GREEN也與本季台啤英熊「全綠以赴」口號不謀而合，熟悉的綠色也讓他更有家的感覺。本次大勝披上背號13號戰袍，而非台灣球迷所熟悉的22號，大勝也說明13號是他高中首次上場比賽的背號，希望回歸到自己打球的初衷。

對於大勝回歸加入台啤英熊，總教練楊志豪表示：「大勝擁有非常好的運動能力，特別是面框攻擊以及鞏固籃板的能力非常出色，相信他在攻守兩端都可以帶給我們更多能量。」而積極延攬大勝加入的總經理哈孝遠也非常期待，他表示：「大勝在比賽中所展現的熱情，以及總是把團隊擺在第一的精神讓我非常印象深刻，對於他的加入感到非常的興奮。」

台啤英熊即將於11月12日、13日迎來主場開幕周，分別面對上季冠軍高雄全家海神及臺中太陽。屆時台啤英熊將以完整陣容出賽，誓言拿下新球季首勝。球團也將於開幕周推出滿滿的活動及贈品，請球迷朋友敬請期待，單場購票資訊請上FamiTicket全網購票網。