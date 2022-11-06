台灣運彩T1聯盟6日續在台灣體大體育館進行，靠著仕東27分、7籃板及6助攻，陛下也有24分、10籃板及5助攻，台中太陽最後以112比109爆冷險勝新北中信特攻，除了拿下本季第1勝(1敗)，也送特攻吞下本季首敗(2勝)，T1聯盟下周末換到天母與台南開打。

上季T1得分王仕東首節就火力全開，個人單節包辦誇張的17分，搭配陛下、陳文宏火力支援，太陽打到第2節一度取得54比36大幅領先，不過特攻也在克力斯、林韋翰等人火力掩護下追近，打完上半場，太陽仍以60比49領先。

不過特攻第3節馬上吹起反攻號角，一波12比2小高潮，轉眼縮小雙方差距到2分，幸好太陽及時回神，靠著陛下、陳文宏與艾倫等人火力重新擴大領先到兩位數，可是打到比賽還剩52秒，阿巴西的三分打，把比數追成104比108。

白薩更在同時傷到左膝退場治療，接著太陽發生失誤，可惜克力斯切入上籃沒進，林韋翰只能在最後17秒把陛下送上罰球線兩罰俱中，林秉聖最後12秒飆進三分球，仕東兩罰俱中，克力斯雖在槍響同時投進兩分，卻已改變不了勝負。

太陽除了仕東、陛下兩名洋將交出優異表現，另一洋將艾倫也拿14分、10籃板，陳文宏14分，白薩12分、4助攻；特攻4名球員得分破20，其中艾德25分最高，阿巴西24分，克力斯22分，林韋翰21分、11助攻與5籃板。