為了改善國立體大體育館給予外界又破舊又漏水的負面形象，桃園永豐雲豹12日下午會同教育部體育署、國立體大校方共同場勘，確定下周開始進行體育館相關裝潢與整修，目前先以球員休息室、啦啦隊休息室與媒體新聞發布室先行裝潢，後續也將改善場館相關軟硬體設施，一切都是為了給予「魔獸」霍華德一個更好的「家」。

雲豹新聞稿如下，「為讓所有球員、球迷有最優異的比賽與看球環境，桃園永豐雲豹職業籃球隊在教育部體育署、國立體育大學以及桃園市政府全力協助下，確定將在下周開始進行本季主球場國體大體育館相關裝潢與整修，期盼在11月19日主場開幕戰前，盡可能完善比賽場地。

12日下午本隊與國體大校方再次進會勘，體育署也派員到場，國體大當場承諾將給予桃園永豐雲豹協助，也同意球員休息室、啦啦隊練習室與媒體新聞發布室先進行裝潢，未來也將會逐步改善相關設施。

桃園雲豹隊衷心感謝國體大支持，同時更對桃園市政府與體育署協助致上謝意，儘管現階段無法將場館整修至NBA場館等級，但本隊將會持續改進球場軟、硬體，要讓包含剛加盟的超級巨星霍華德(Dwight Howard)在內的全隊球員，在最高品質場地比賽，也希望提供所有入場觀眾舒適的看球環境。」