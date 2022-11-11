高雄全家海神職業籃球隊周末接續開季客場3連戰最末役，12日作客台灣啤酒英熊隊主場。高雄全家海神隊陣中不少球員曾是大勝的前隊友，另一方面，英熊洋將哈吉勝則是來自喬伊斯的祖國澳洲，高雄全家海神隊目標帶著二連勝回到高雄巨蛋主場，準備進行 11月26日、27日的新球季主場開幕戰。

高雄全家海神隊陣中包含于煥亞在內不少人曾與大勝同隊，他很期待與前隊友過招同時不忘與球隊分享如何因應大勝的打法。于煥亞笑說：「我在IG有回覆他周六見！其實去年友誼賽就有跟大勝碰頭，很高興他繼續留在台灣，對台啤英熊會有很大幫助，但勝利還是我們的！」

對台啤球員熟悉的，還有總教練喬伊斯。英熊洋將哈吉勝(Matthew Hodgson)在澳洲國家籃球聯賽NBL有6年資歷，也曾代表澳洲國家隊出賽。在喬伊斯眼中，哈吉勝攻守兼備，攻守兩端都能為台啤帶來助益，同時樂見更多澳洲好手來台競技，喬伊斯笑說：「我相信他會有很棒的球季，但絕對不會是面對海神隊的時候！」

霍華(Dwight Howard)宣布加盟T1聯盟桃園雲豹在國內颳起旋風，高雄全家海神隊預計將於12月4日主場交手。實際上，高雄全家海神隊總教練喬伊斯2001年至2009年任職澳洲男籃國家隊教練團期間，2006年日本世界盃、2008年北京奧運都曾與之交手，印象尤為深刻。

「2008年他正在生涯顛峰，他有身材、有內線宰制力，有球技，當他在籃框附近接到球會非常難守。」喬伊斯表示，霍華的體能優勢、身材條件無話可說，體能狀態相信也維持得不錯。

喬伊斯打趣道，霍華公布加盟訊息後，吸引許多澳洲友人傳訊關心，「大家都很好奇我會怎麼防守他。面對無論在國際、NBA史上都擁有如此高成就的球員，這令人興奮但也是挑戰。我們仍會按照例行分析，透過防守策略削弱他在場上的優勢。無論如何，我們會一如往常保持求勝心態，專注每場比賽。」