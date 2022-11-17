「魔獸」霍華德來台後一舉一動都受到關注，近日他在夜市逛街，賣場開直播時因未戴口罩引發熱議，遭質疑違反國內防疫規定。中央流行疫情指揮中心今天則稱，不論是魔獸未戴罩在夜市邊走邊吃，或是開直播時未戴口罩，皆未違反現行防疫規定。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，根據現行免戴口罩的例外規定，民眾只要外出有飲食需求，或是在進行直播、錄影、拍照、演講等活動都不用戴口罩，因此如民眾遇到魔獸想尋求合影，確實可短暫脫罩，並無違反規定之虞。

莊人祥指出，目前較有爭議的部分在於，霍華德於夜市未戴罩邊走邊吃，並在直播時沒戴口罩，但事實上在指揮中心認定，這些都是可以被允許的，並沒有違反現行防疫規定，不過指揮中心仍責成體育署知會球團，而該外籍球員（霍華德）也表達理解會配合。

外界質疑，霍華德是在10日抵台，屬於入境0+7的自主防疫階段，是否不應出現於夜市等人潮壅擠區域？對此莊人祥則回應，0+7指引內並無這樣規定，至於口罩的佩戴歸責，則與上述規定相同。