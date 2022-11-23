根據指揮中心公布確診者不得投票的規定，自21日起確診的民眾，已經確定無法在11月26日的大選日行使憲法保障的投票權，預計將影響8萬多位確診者的權益。而且政府在剝奪確診者的投票權之餘，還不忘祭出事後很容易追查、違者最高罰款200萬的罰則威嚇民眾，令人不敢恭維。原來民眾只是希望政府想辦法保障憲法賦予的基本人權也這麼困難。

中選會現在顯然已經不想處理這個問題，所以把燙手山芋直接丟給指揮中心和衛福部。於是指揮官王必勝只好搬出各種理由反駁，就是不給確診者投票。有人問南韓政府讓確診者出門投票，台灣為什麼不行？王必勝就說南韓投票過程事後證明很混亂、有很多漏洞，所以台灣還是不要開放確診者投票比較好。

台灣的升學大考可以開放確診者出門應試，投票為什麼不行？王必勝又說人數規模不一樣，無法比照辦理。有專家又建議讓確診者穿上隔離衣、傳染風險最低的情況下投票，王必勝反駁會讓其他投票民眾觀感不好。

總之，所有人都在幫指揮中心和中選會想辦法、出主意，但指揮中心只負責打槍，告訴民眾一切都不可行。既然南韓已經辦過確診者投票，也已經看到南韓在實施過程中報導怎樣的問題和狀況，不就正好可以作為台灣的借鏡，制定出一套更完善、更有秩序的確診者投票機制？

大考考生真的無法應考都還有入學補救措施，但民眾不能投票卻沒有補投票機制。而穿上隔離衣造成觀感不佳更是令人不知所云，因為如果中選會和指揮中心早就規劃好確診者投票的辦法，就不會有確診者跟非確診者必須一起排隊投票的問題。指揮中心的反駁理由乍聽好像都合理，但仔細一想，根本不值一駁，不過都是在合理化自己沒有盡力維護民眾行使投票權的藉口罷了。

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