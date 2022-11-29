九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。而最近有一份最新的民調指出，對於這次九合一的選舉，有70％的民眾認為「屏東縣」的開票結果最驚奇，其次依序為桃園市、基隆市，而台北市和新竹市則並列，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》28日對於「這次縣市長選戰非常激烈，請問您認為哪個縣市開票的結果最驚奇？」進行了網路民調，截至28日23時，已有1萬人進行投票，有70％的民眾認為是「屏東縣」開票結果最驚奇、有12％的民眾認為「桃園市」開票結果最驚奇、有7％的民眾認為「基隆市」開票結果最驚奇、另分別有各6％的民眾認為是「台北市」和「新竹市」的開票結果最驚奇。

參與投票的網友也紛紛留言表示「屏東還有好戲看，不急，慢慢看」、「屏東有鬼」、「屏東應該是會贏」、「屏東縣太有問題了！」、「屏東有可能被做」、「我覺得台北，陳時中第二跌破我眼鏡」、「屏東是民進黨最大警示區」、「台南跟屏東，沒想到輸贏差距在5萬票以內，以在深綠的地方國民黨算打得很好了」。