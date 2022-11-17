宥勝受邀成為「GREENTOPIA永續會展城市」模範虛擬市民。（MEET TAIWAN提供）

宥勝移居台中清水後，在當地推廣種植有機米實踐永續生活，被封「最帥農夫」，他17日參加經濟部國際貿易局主辦的「GREENTOPIA永續會展城市」提案競賽頒獎典禮，並受邀成為「GREENTOPIA永續會展城市」模範虛擬市民。他說下周將帶老婆慈惠到澳洲度蜜月19天，是否會意外再懷第3胎？他嚇歪回：「我已經結紮了啦！這樣很恐怖耶！」也透露為以防萬一，早已做了「凍精」手術。

他說那時候老婆懷疑自己懷第3胎，因為負擔太大，還邊哭邊摺小孩衣服，當時他就決定結紮，但有朋友勸他「搞不好你以後60歲還想要一個小孩」，為了以防萬一所以去做了凍精，笑說這也是另一種生命的永續。

他婚後出遊一向都是帶著妻小全家同行，這次趁老婆生日想給她一個難忘回憶，加上小孩夠大了，夫妻倆也快滿40歲，所以第一次單獨出國，女兒蕾蕾會寄住在同學家，兒子剴剴則是岳父幫忙照顧，「我們去澳洲，老婆說想要去看我生命翻轉的路，體驗我以前瘋狂的地方，想去那裡找回生命的能量，因為覺得我們有點幸運，該有都有了，想要一個旅遊讓我回到全身熱血的狀態」。

提起有機米的推廣，他坦言現在還在燒錢階段，經常遊走在農民、里長、農會間，生活也非常忙碌，「最難就是找地主，要推廣種有機米、增加種有機米，要幫農民轉型達到雙贏」，老婆給他的底線是「不要搞到自己貼錢又賠錢就好」。他強調不會為此荒廢演藝工作，「之前是一邊拍《Q18》一邊執行這計畫，戲上個月才殺青，最近不會接8點檔帶狀的戲，一般的戲劇也在篩選中」。