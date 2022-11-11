疫情方見趨緩，大家就都湧向台東透氣、泡溫泉，連法國燈管人都來啦，這怎麼回事？

原來是台東首次舉辦的聲光藝術節【2022台東光祭】，集結了12組國內外聲光藝術家的作品，以台東的山、海、森林、溫泉作為創作元素，在知本溫泉區戶外開放草原上，展出各種大型聲光藝術作品，讓知本的夜晚亮了起來！

知名法國團隊親赴台東因地創作

難得的是其中還有近年在國際間享有盛名的法國聲光藝術團隊Groupe Laps，帶來其作品《Keyframes》(關鍵影格)，讓大家一睹著名的「燈管人」開運動會。能夠邀請到這樣重量級的藝術團隊已經很不容易了，更驚喜的是，Groupe Laps的藝術家們一反疫情期間遠距設置的作法，五位成員中的三位堅持親自來到台東，藉由感受當地風土環境，將台東元素融入作品中。

Groupe Laps團隊表示，以往他們的作品多在都會區中展出，因此來到台東這個有藍天、綠地、山林的開闊環境，真的超興奮的！尤其大家現在可以到戶外走走，他們便藉由燈管人踢足球、功夫對打等動作畫面，訴說朋友間「在一起」運動的故事，讓被疫情隔離許久的人們，重拾相聚的溫暖與歡樂。

燈管人泡湯・展現法式幽默

有趣的是，一整隊約50個進行趣味運動中的燈管人，竟有一兩個燈管人溜去「泡溫泉」了？！原來這是法國藝術家幽默感發作，Groupe Laps把自己的作品設置好之後，發現旁邊的作品〈讓我們圈在一起〉的一圈圈圓形平台，像是在草地上飄浮的輕柔氣泡，同時也像溫泉池，便讓燈管人坐進去，舒服地泡起湯來了！

讓我們圈在一起＆燈管人。(圖/臺東縣政府提供)

順道一提，〈讓我們圈在一起〉這個大型作品，是「南藝大建築所B群」針對【2022台東光祭】空間量身打造的全新創作，遊客們泡完溫泉步行來到草原上，便可坐在氣泡造型的平台上看星星，心情全然放鬆。此作品也將是開幕與展期間各項演出活動的主舞台，是相當特殊的創作。

【2022台東光祭】知本展出到11月13日閉幕，快把握時間，前來感受過這結合環境的聲光藝術之美！臺東縣政府廣告