地牛翻身！氣象局地震報告顯示，台東海端鄉早上9時09分發生規模4.5地震，深度13.9公里，震央在台東縣政府北方34.7公里，位於台東海端鄉，各地最大震度台東、高雄3級，花蓮2級，投雲嘉南屏1級。

19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級
又是台東！20：36地牛翻身規模4.4地震 7縣市有感
陸10月規模以上工業成長5％ 較上月下滑1.3個百分點
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