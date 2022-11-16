9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 09:182022/11/16 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局地震報告顯示，台東海端鄉早上9時09分發生規模4.5地震，深度13.9公里，震央在台東縣政府北方34.7公里，位於台東海端鄉，各地最大震度台東、高雄3級，花蓮2級，投雲嘉南屏1級。 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 又是台東！20：36地牛翻身規模4.4地震 7縣市有感 陸10月規模以上工業成長5％ 較上月下滑1.3個百分點 #地震 #台東 #規模4.5 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統一 北中南物流園區全面啟動 04:102022/11/16 財經要聞 蔣萬安敲中 緊咬英系黑白共治 04:102022/11/16 政治要聞 臺慶科前進台東 關懷偏鄉棒球 04:102022/11/15 產業．科技 台東鳳梨釋迦拚內銷 小7也能訂購 04:102022/11/15 地方新聞 10月台股ETF基金規模衝今年次高 受益人數攀峰 21:342022/11/15 財經 太空衛星ETF 搭太空旅遊商機 04:102022/11/16 投資理財 無障礙巴士、智慧站牌 雙東交通升級 04:102022/11/15 地方新聞 台東光祭蔓延「粉紅色浪漫」將移師鐵花新聚落 16:202022/11/15 生活 永豐展現綠色行動力 董座曹為實：綠色融資2023年拚千億 16:152022/11/15 財經 人行花式放水 拚基建穩房市 04:102022/11/16 全球財經 蔣萬安舉6事實 打臉黃承國 04:102022/11/16 政治要聞 宜蘭老翁借錢搭車！身分曝光是地方紅人「8年前就在借」 08:272022/11/16 生活 產業資訊－偉智5G光通信基地台 技術領先全球 04:102022/11/16 證券．權證 蘇貞昌「過線」被長鳴喇叭抗議 學者：他威風慣了但人民已覺醒 08:512022/11/16 政治 北市Q2房市溫度計「供需穩、價高量穩」 09:242022/11/15 區域情報-台北 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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