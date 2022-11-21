EMSC：希臘克里特島地震 規模6 09:072022/11/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社快訊引述歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，希臘克里特島（Crete）今天清晨發生規模6地震。 歐洲地中海地震中心表示，這起地震震源深度達80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111121 印尼蘇門答臘規模6.7地震 震源深度10公里 華夏：PVC高庫存壓力有望提早紓解 訂單碎片化 SCFI運價連22跌 #EMSC #希臘 #克里特島 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卡達世足4焦點看門道 04:102022/11/20 運動天地 俄祭伊朗無人機猛攻烏克蘭 美意外幫大忙 13:502022/11/17 軍事 男籃世界排名》西班牙登頂 美國稱霸12年遭篡位 09:182022/11/20 體育 《國際產業》歐洲遊客支出增加 Burberry上季銷售優預期 17:402022/11/17 財經 芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片 籲打造自身科技力 04:302022/11/18 國際 《國際金融》礦業股轉升 歐股走高 17:092022/11/18 財經 《國際金融》賓士倒退嚕 阻斷歐股連漲路 09:482022/11/17 財經 世足32強 頂尖對決 04:102022/11/21 運動天地 投資局長訪台 荷蘭向台灣產業招手 04:102022/11/17 產業．科技 希臘外長訪利比亞首都 因「這件事」拒絕下機即離去 04:152022/11/18 國際 《國際金融》ECB鴿派官員呼籲 收緊政策須更謹慎 11:482022/11/17 財經 觀念平台－英減稅＋瑞信風波 歐洲脆弱的金融市場 04:102022/11/17 專題周報 《國際金融》歐洲央行清除流動性 銀行償還數兆貸款 17:392022/11/18 財經 法國擠下英國 躍歐洲最大股市 04:102022/11/18 全球財經 法國取代英國成為歐洲最大股市 01:082022/11/18 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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