路透社快訊引述歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，希臘克里特島（Crete）今天清晨發生規模6地震。

歐洲地中海地震中心表示，這起地震震源深度達80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111121

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