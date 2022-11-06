宜縣府教育處特別邀請活耀台灣籃壇、畢業於羅東國中的游艾喆（左，右為縣長林姿妙）站台，為學子們加油打氣。

宜蘭縣長林姿妙（中）特別表揚代表台灣取得明年度世界盃參賽資格的宜蘭縣選手張聿嵐（左2）、鄭莉萱（右2）及吳珮璿（左1）。（右1為籃球委員會主委陳廷綸）（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（6日）首屆舉辦「111年縣長盃籃球嘉年華3×3錦標賽」，118隊、逾400多名籃球員報名參賽。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（6日）首屆舉辦「111年縣長盃籃球嘉年華3×3錦標賽」，118隊、逾400多名籃球員報名參賽。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為推廣籃球運動，鼓勵青少年踴躍參與休閒活動，讓籃球愛好者切磋球技、鍛鍊體魄及紓解壓力，今（6日）首屆舉辦「111年縣長盃籃球嘉年華3×3錦標賽」，118隊、逾400多名籃球員報名參賽；縣長林姿妙表示，希望打造活潑健康的城市，與年輕夥伴們一起努力，拚出宜蘭好運動、好健康、好生活。

首屆宜蘭縣長盃籃球運動賽事，今開幕表演邀請台灣職籃PLG「福爾摩沙台新夢想家」年度人氣啦啦隊Formosa Sexy演出，也請活耀台灣籃壇、畢業於羅東國中的游艾喆站台，為學子們加油打氣。

另，林姿妙特別表揚代表台灣在「FIBA 3X3亞洲盃」U17及U18分組賽中，榮獲佳績並取得明年度世界盃參賽資格的宜蘭縣選手張聿嵐、鄭莉萱及吳珮璿；籃球委員會主委陳廷綸也加碼獎勵金以資鼓勵，期盼她們在明年世界盃賽場上繼續發光發熱，為國爭光、為縣爭光。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志表示，2020東京奧運首度新增3對3籃球項目，遂在宜蘭縣極力爭取舉辦第一場正式賽事，原定在五結鄉的戶外河濱籃球場舉行，因氣候不佳，採取雨天備案在復興國中，亦為縣內首座啟用的太陽能光電風雨球場，希望賽事能圓滿成功。

縣府教育處表示，為推展各項運動與興設運動場館，積極強化縣內運動設施，有豆腐岬帆船訓練基地、冬山河水上運動訓練基地等，更編列預算辦理各種大型運動賽事及活動，未來將持續爭取相關經費，結合各單位資源且公私協力，以大幅提升軟、硬體設施。

林姿妙說，這是一種能讓年輕人互相切磋、以球會友的運動，帶動地方事農工商發展、其周邊商機，感受他們的青春活力，打造一個活潑健康的城市；感謝議員們在議會上大力支持各項運動賽事，跟年輕夥伴們一起努力，拚出宜蘭好運動、好健康、好快樂。