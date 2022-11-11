崇越科技（5434）長期贊助體育活動，蟬聯教育部體育署111年「體育推手獎」贊助類「金質獎」暨「長期贊助獎」，10日於台北美福大飯店接受表揚，副總統賴清德出席擔任頒獎貴賓，並由崇越集團副董事長賴杉桂代表受獎。

賴清德表示，國家體育運動的發展，除政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人攜手，共同推動國家體育進步；教育部部長潘文忠亦感謝在場所有獲獎企業，作為推動台灣體育的最大推手。

崇越科技長期支持國球運動、培育優秀棒球選手，並積極打造完善的運動訓練場域，自2019年起連續四年榮獲主辦單位高度肯定，今年同時榮獲贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」雙項殊榮。 崇越科技創立的「XPORTS」專業運動訓練品牌，不光引進日本鳥取「初動負荷器材」，結合運動科學檢測、專業器材設備與肌力體能訓練，建置專業的運動訓練、運動恢復等機制，打造良好訓練基地，更深入基層棒球，赴台東縣卑南國中棒球隊擔任客座教練，辦理運動科學與肌力體能訓練營，以及提供臺北大學校隊及環球科技大學棒球隊等學校技術指導，並辦理交流賽事，期提升台灣基層棒球實力。

崇越科技常年推廣運動，成績斐然，並積極落實企業社會責任，除再度蟬聯「體育推手獎」金獎與長期贊助獎，也陸續榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」永續100強、「台灣永續企業績優獎」、「亞太永續行動獎銅獎」、教育部體育署「運動企業認證」、「企業聘任運動指導員獎」等多項榮譽肯定。

崇越集團表示，未來將持續為體壇打造完善的訓練場地、環境、措施與團隊，成為運動員的重要後盾。