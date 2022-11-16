2022年台灣企業永續獎16日舉行頒獎典禮，東元電機（1504）今年再度囊括四項大獎，包括「台灣百大永續典範企業獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」以及「企業永續報告白金獎」。東元電機已連續九年榮獲各項殊榮，證明東元在企業永續發展，及追求永續經營表現傑出。

東元電機致力於企業永續發展，繼提前五年於2020年達標減排20％後，東元更進一步宣示，以2020年為基準，十年減排50％（至2030年），並且將擴及海外廠區，使全集團同步為減碳排放而努力；並全面實施「永續KPI」，要將永續管理的DNA深植於東元企業文化內。

董事長邱純枝表示，透過公司治理、環境永續、員工關懷、社會參與等面向，東元不斷努力提升永續競爭力，尤其一方面積極佈局綠電節能解決方案與再生能源相關事業，另方面則持續推動自家海內外廠區各項生產製程的節能減排措施。

聚焦於機電、能源、空調三大領域，東元近年已有豐碩成果，在電動車動力系統方面，除了參與交通部「電動大客車示範計畫」，商用車市場亦有多家車廠已採用東元動力系統完成樣車開發；在能源工程領域，東元的離岸風電陸上變電站市占達35％，並已準備跨入海上變電站相關工程；太陽能工程建置，已完成自建太陽能7.1MW總取單規模已達11.4MW；而在儲能方面，更取得台電龍潭儲能設備系統統包工程，占台電自建儲能容量佔比37.5％。

去年，東元幫全球客戶節約6.5億度的電力，節省的每一度電都是台灣工業對全世界的貢獻。今年，東元更針對工廠節能省電推出低碳智能工廠解決方案，可協助企業大幅降低用電成本，並且有步驟地達成節碳的目標，更可望對東元全年相關營收挹注相當貢獻。

邱純枝指出，面對氣候議題，製造業的淨零轉型勢在必行，東元以自身經驗提供解決方案，協助客戶達到低碳的目的，反而能為東元創造新的商機。

此外，東元在國際永續評比中也持續傳來好成績，在全球ESG評鑑中「風險管理」、「創新管理」、「環境政策」、「氣候變遷管理」、「人權保障」、「人才發展」等領域獲得優良的評價，締造連兩年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別，以及入選國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）永續年鑑的佳績。