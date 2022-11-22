由經濟部工業局主辦，國際知名的品牌評鑑機構Interbrand執行的年度「台灣最佳國際品牌Best Taiwan Global Brands 2022」調查結果22日出爐，其中，專攻高級自行車、電動輔助自行車（E-bike）品牌美利達（9914），今年品牌價值提升到4.67億美元，年增4％，再度榮登「2022年台灣最佳國際品牌」第10名！

美利達22日在外資與投信連袂買超213張力挺下，終場股價收在182元、上漲了5元，漲幅近3％，成交量破千張！

今年適逢美利達公司創建50周年，一步一腳印見證台灣自行車產業半個世紀的蓬勃發展，美利達再一次名列台灣最佳十大國際品牌，別具意義。

美利達集團致力於自有品牌的國際行銷30多年有成，美利達自行車近十年來七度榮獲台灣精品金質獎、十次銀質獎，所屬的TBV世界一級職業車隊去年以來，連續三度囊括環法賽、環西班牙、和環義大利賽等三大賽的團隊總冠軍，在頂級的國際競技舞台上綻放光芒，展現台灣精品的實力。

美利達表示，在地球暖化危機益趨嚴峻之際，自行車與電動輔助自行車顯然將在人類追求永續環保與健康的趨勢中扮演不可或缺的要角。今年再度榮登台灣十大最佳國際品牌的美利達，將在充滿挑戰的全球市場中繼續精進，推廣「MORE BIKE」的品牌訴求。